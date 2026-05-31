Reggio Calabria, grandi emozioni per il concerto di fine anno dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto”

Una miscellanea di suoni e colori che, nella loro diversità, si fondono insieme componendo una vibrante armonia. Questa è la magia dell’Orchestra dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto”, diretta dal maestro Roberto Filippo Caridi e protagonista, giovedì scorso, nell’Auditorium “Leopoldo Trieste”, del concerto di fine anno. L’appuntamento tanto atteso dalla comunità scolastica, parte del cartellone “Ci facciamo notare 2026”, “è il traguardo di un lungo cammino – rammenta dal palco la Professoressa Maria Grazia Polimeni – fatto di prove, impegno e passione”. Un tripudio di emozioni, eseguito con versatilità dagli alunni, supportati dai loro docenti di strumento musicale Maria Grazia Polimeni (Arpa) Bruno Polimeni (Tromba) Alessandro Monorchio (Sassofono) Roberto Filippo Caridi (Corno), Antonio Fiume (Pianoforte). A scaldare subito gli animi è il caloroso ritmo cubano di “Guantanamera”, targato Josè Fernandez Diaz, si passa poi al tributo a Gino Paoli con l’onirica “Il cielo in una stanza” fino allo swing di ‘Hello, Dolly!’, capolavoro del 1964, scritto da Jerry Herman per l’omonimo musical e portato al successo da Louis Armstrong. Repertorio variegato che, spaziando tra generi ed epoche diverse, conquista la platea sin dal primo ascolto.

Una cavalcata musicale che procede sulle note di “I Just Called to Say I Love You” di Stevie Wonder e “Two Dvořák”

Una cavalcata musicale che procede sulle note di “I Just Called to Say I Love You” di Stevie Wonder e “Two Dvořák”, arrangiamento orchestrale che unisce due tra i temi più celebri e amati della Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák. A siglare il gran finale è l’energia contagiosa di “Tu vuo’ fa l’americano” di Renato Carosone, intonato a gran voce anche dal pubblico. Un inno alla creatività, celebrato anche con la consegna degli attestati agli alunni che hanno partecipato al progetto “Alle soglie dell’arte”, a cura dei docenti Gianfranco Scafidi e Irene Polimeni, che ha impreziosito gli ambienti scolastici, trasformando le porte dell’istituto in omaggi ai grandi protagonisti dell’arte moderna e contemporanea.

“Ringrazio i ragazzi e i loro genitori, che hanno permesso che i loro figli fossero sempre presenti. Il loro entusiasmo ci ha motivato e ci ha consentito di proseguire l’iter progettuale avviato lo scorso anno – afferma il Prof. di Arte e immagine Scafidi – Siamo riusciti a creare una sorta di piccolo museo all’interno del nostro Istituto“. Una scuola che si conferma come autentica come fucina di talenti, in cui “i ragazzi si esprimono attraverso molteplici linguaggi, come quello della creatività, della musica, del teatro – commenta la Vicaria Caterina Tripodi – è un percorso di crescita e maturazione che porteranno con loro per tutta la vita”.