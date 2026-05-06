Reggio Calabria, gli studenti del “Da Vinci” ai primi posti ai Campionati di Astronomia, Scienze e Informatica

Una coda di anno scolastico di eccellenza per gli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci” nelle discipline scientifiche. Per primi i risultati straordinari di Monza per Davide Barberi, unico calabrese che entrerà a far parte del team italiano dei Campionati di Astronomia e che parteciperà alla competizione internazionale in Vietnam di fine settembre. Davide ha vinto per la categoria Senior e ha ricevuto sia la menzione speciale per il miglior compito teorico, sia la targa Boscovich, per aver partecipato, per la quarta volta consecutiva, alle finali dei Campionati. Podio di bronzo anche per la giovane Gaia Palumbo. Ma a Monza, con il professor Umberto Spinelli, referente per la disciplina nel nostro Liceo, a Monza erano presenti anche Marco Alvaro ed Emma Facciolo che avevano superato le fasi regionali. A Modena, invece, il prossimo 8 maggio, volerà il giovane Daniele Brandi, giunto al primo posto dei Campionati di Scienze, fase regionale, e che quindi rappresenterà il Da Vinci, nelle gare nazionali. Brandi è allievo della professoressa Caterina Malacrinò che è anche referente dei Campionati per il Liceo.

Infine, primo posto per la squadra vinciana alle gare regionali delle Olimpiadi di Problem Solving, una competizione che mira a sviluppare il pensiero computazionale, la logica e le abilità di problem solving come strumento di formazione nei processi educativi.

Il team, seguito dalla referente prof.ssa Anna Pacucci, è formato dai giovanissimi Leonardo Palumbo (2H), Francesco Romeo (2B), Andrea Verdelli (2H) e Davide Verdelli (2H). Complimenti anche a Davide Verdelli (2H), Aurora Nicolò (1I) e Daniele Visicaro (1S) che nelle gare individuali si sono posizionati al terzo, quarto e quinto posto con punteggio pieno. La squadra parteciperà alle gare nazionali che si terranno a Pescara il prossimo 22 maggio.

“Sono risultati importanti che premiano l’impegno, la passione e lo studio dei nostri ragazzi- commenta il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella Borrello- Questi esiti sono il segnale di un’attività didattica dedicata alla valorizzazione delle eccellenze e alla formazione dei giovani anche in settori extracurriculari, quali l’astronomia. Per questa disciplina ci avvaliamo della collaborazione con gli esperti del Planetario Pitagora di Reggio Calabria, anche in proiezione della programmazione educativa per il prossimo anno scolastico. Gli esiti di queste attività costituiscono un ulteriore elemento di distinzione nella preparazione dei nostri ragazzi. A loro il mio personale in bocca al lupo per le future sfide da affrontare”.