Reggio Calabria, Giuseppe Rocco Celentano vince le elezioni a Casignana

Il candidato della lista “Casignana Futura”, Giuseppe Rocco Celentano, ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle recenti elezioni comunali, conquistando 265 voti, pari al 65,43% delle preferenze, e imponendosi nettamente sullo sfidante Rocco Martinelli, candidato della lista “Casignana 2.0 Rinascita Democratica”, fermo a 140 voti, corrispondenti al 34,57%. La netta differenza di consensi dimostra come la cittadinanza abbia espresso chiaramente la propria fiducia verso il nuovo corso amministrativo proposto dalla lista vincente.

Una competizione elettorale chiara e senza ambiguità

La tornata elettorale ha messo in evidenza la forza politica della lista “Casignana Futura”, capace di ottenere una maggioranza significativa rispetto a Rocco Martinelli e alla sua lista “Casignana 2.0 Rinascita Democratica”. Il risultato sottolinea la scelta dei cittadini di premiare continuità, esperienza e programmi concreti per lo sviluppo del territorio, dimostrando che la leadership della lista vincente gode di un consenso solido e consolidato.