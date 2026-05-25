Reggio Calabria, Giuseppe Iannì è il nuovo sindaco di Fiumara

Giuseppe Iannì è ufficialmente il nuovo sindaco di Fiumara. Il candidato della lista civica “Amiamo Fiumara” ha conquistato la fascia tricolore con 246 voti, pari al 50,72% dei consensi, superando di appena sette preferenze Domenico Antonio Maria Abrami, fermo a 239 voti con la lista “Rinascita Fiumara”, corrispondenti al 49,28% dei voti totali.

Una vittoria di misura che conferma l’equilibrio politico del comune

Il risultato di questa elezione evidenzia quanto la competizione politica a Fiumara sia stata serrata. La differenza di soli sette voti tra i due candidati sottolinea come ogni singola preferenza abbia avuto un peso determinante. La vittoria di Giuseppe Iannì e della lista “Amiamo Fiumara” rappresenta un segnale chiaro della volontà dei cittadini di affidare il futuro del comune a un nuovo corso amministrativo, pur confermando la presenza di una comunità significativa che ha sostenuto l’opposizione guidata da Domenico Abrami.