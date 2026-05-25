Reggio Calabria, Giuseppe Cuzzola riconfermato sindaco di Bruzzano Zeffirio con il 68% dei consensi

Giuseppe Cuzzola è stato ufficialmente riconfermato sindaco di Bruzzano Zeffirio, confermando il consenso della cittadinanza sulle politiche messe in atto durante il suo precedente mandato. Il primo cittadino uscente ha ottenuto un risultato netto, imponendosi sugli sfidanti Massimo Orlando e Vincenzo Maria Romeo, tutti e tre a capo di raggruppamenti civici, con una percentuale di voti pari al 68% dei consensi.

Una vittoria netta e senza precedenti

Il risultato elettorale di Giuseppe Cuzzola rappresenta una chiara affermazione della fiducia della comunità di Bruzzano Zeffirio nei confronti della sua amministrazione. La larga maggioranza ottenuta non lascia dubbi sulla leadership del sindaco uscente, che ha consolidato il suo ruolo all’interno della scena politica locale, superando agevolmente i concorrenti Massimo Orlando e Vincenzo Maria Romeo.