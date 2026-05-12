Reggio Calabria, firmato il protocollo d’intesa per il canile di Mortara

È stato firmato oggi un importante protocollo d’intesa tra il Comune, l’Asp e le associazioni locali per la gestione del canile di Mortara, un’iniziativa che mira a garantire il benessere degli animali e a rafforzare il legame tra la struttura e la comunità cittadina. Il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha partecipato alla cerimonia e ha sottolineato l’importanza di un impegno comune per la tutela degli animali. “Il benessere animale è uno dei fondamenti della nostra azione amministrativa. Oggi ci assumiamo insieme una responsabilità condivisa con chi, con grande amore, passione e spirito di servizio, insieme alla struttura comunale, contribuisce ogni giorno a migliorare la condizione dei nostri amici a quattro zampe”, ha dichiarato Battaglia.

Il protocollo d’intesa prevede una serie di interventi per rendere il canile di Mortara un luogo più aperto e accogliente per gli animali. Non si tratta solo di uno spazio dove i cani restano fermi, ma di un ambiente dove possano trovare “socialità, cura e soprattutto una famiglia”. Il vero obiettivo, infatti, è l’adozione degli animali, garantendo loro una vita migliore e una nuova casa.

Il sindaco Battaglia ha continuato: “C’è una sensibilità diffusa, soprattutto tra i più giovani, ed è nostro intento favorire questa cultura del rispetto e della tutela, valorizzando il prezioso contributo di chi opera quotidianamente in questo settore”. L’amministrazione punta anche a realizzare interventi migliorativi nella struttura e a rafforzare il legame tra il canile e la comunità cittadina, coinvolgendo anziani, scolaresche e famiglie in attività di educazione e sensibilizzazione. Un altro obiettivo del protocollo riguarda la creazione di un gattile, che sarà capace di ospitare circa trenta gatti. Questa proposta si inserisce in un piano di sviluppo che mira a garantire una maggiore cura e attenzione anche per i felini.

All’incontro era presente anche l’assessore all’Ambiente, Filippo Burrone, che ha voluto ringraziare le associazioni e i volontari per il loro “straordinario impegno”. “Grazie al loro impegno, alla sensibilità e all’interesse che tutte queste associazioni dimostrano quotidianamente – oggi siamo qui a sottoscrivere questo protocollo. Su questa strada di collaborazione tra Amministrazione e associazioni bisogna continuare, perché in gioco ci sono gli interessi dei nostri amici a quattro zampe”, ha concluso Burrone. Il protocollo d’intesa rappresenta un passo importante per la città, che dimostra così il suo impegno verso una maggiore tutela degli animali e una pianificazione urbana più attenta e rispettosa degli esseri viventi che condividono il territorio con noi.