Reggio Calabria, Festa della Mamma con il raduno dei Poeti della Città Metropolitana

Domani 10 maggio 2026 Festa della Mamma, raduno poetico all’associazione Incontriamoci Sempre ODV, a Reggio Calabria, presso la stazione FS di RC S Caterina alle ore 18,45 – è prevista una grande partecipazione di Poetesse e Poeti provenienti da tutta la provincia per recitare le liriche in italiano ed in dialetto. Tanti gli ospiti della serata, per l’occasione di questa Festa, si svolgerà un simpatico sorteggio di premi che verranno estratti tra i Poeti e tra il pubblico presente. Condurranno la serata Elena Festa, Pino Cambera ed Aurelio Mandica.