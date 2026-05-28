Reggio Calabria, falsi sms dal CUP: il GOM avvisa gli utenti sul tentativo di truffa

“Si avvisa la gentile utenza che sms come quelli in foto non provengono dal CUP del G.O.M. di Reggio Calabria né dal CUP Regionale. Si tratta di chiari tentativi di truffa (c.d. phishing). Pertanto, si sconsiglia vivamente dal telefonare al numero indicato nel messaggio. In via generale, qualora si ricevessero messaggi sospetti, si consiglia di non cliccare sui link e non condividere dati personali (come numeri di carta di credito, password o informazioni anagrafiche) e di segnalare tali messaggi alla Polizia Postale. Diffidate sempre da messaggi che creano un senso di urgenza! Grazie per l’attenzione. Staff Direzione Generale”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal GOM di Reggio Calabria che avvisa gli utenti di un tentativo di truffa.