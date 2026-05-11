Reggio Calabria, Falcomatà in Consiglio regionale: “le case popolari di Arghillà sono abusive e rifugio di criminali”

Durante la discussione sull’approvazione del bilancio di previsione dell’Aterp per il periodo 2026-2028, Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale, ha sollevato la situazione delle case popolari di Arghillà Nord. “Le case sono di proprietà dell’Aterp, ma risultano tutte abusive. Chi occupa queste abitazioni non ha alcun titolo legittimo”, ha dichiarato Falcomatà. Questo fenomeno, che riguarda numerosi alloggi in un’area già problematica della città. “Secondo gli investigatori, tali strutture sono anche utilizzate come rifugi per attività criminali”, ha affermato Falcomatà.

“Il Governo regionale non sembra concentrarsi sull’ente, e questo è evidente dal bilancio, dove non c’è alcuna traccia di programmazione per affrontare questa problematica”, ha dichiarato l’ex sindaco di Reggio Calabria. Secondo quanto affermato, il bilancio di previsione dell’Aterp non mostra alcun investimento o iniziativa progettuale che possa risolvere le varie problematicità.