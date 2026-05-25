Reggio Calabria, Ercole Nucera eletto sindaco di Roccaforte del Greco

Ercole Nucera, candidato della lista civica “Accendiamo il cambiamento”, è stato eletto nuovo sindaco di Roccaforte del Greco, conquistando 157 voti, pari a l’80,77% dei consensi espressi dagli elettori. Il suo principale sfidante, Paolo Antonio Ferrara, della lista “Liberi di ricominciare”, ha ottenuto 35 voti, corrispondenti al 19,23% dei voti totali.

L’elezione segna un chiaro successo per Nucera e la sua squadra, che hanno convinto la maggioranza degli elettori con un programma focalizzato sul rinnovamento e sullo sviluppo del territorio. La vittoria riflette anche un ampio consenso verso le proposte di cambiamento e partecipazione civica, caratteristiche principali del movimento “Accendiamo il cambiamento”. Con questa affermazione netta, Roccaforte del Greco si prepara quindi a una nuova fase politica sotto la guida di Ercole Nucera.