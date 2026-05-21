Reggio Calabria, erba alta allo svincolo di Gallico: visibilità compromessa per gli automobilisti

Erba alta, incuria e un pericolo concreto per chi ogni giorno percorre lo svincolo autostradale di Gallico, a Reggio Calabria. La segnalazione arriva da cittadini, residenti e automobilisti che denunciano da tempo le condizioni critiche della rotonda che regola il traffico in uscita dall’autostrada. La vegetazione incolta, come si evince dal video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha ormai raggiunto un’altezza tale da compromettere seriamente la visuale di chi si immette nell’arteria. Una situazione che, secondo quanto segnalato dagli utenti della strada, costringe spesso le auto ad avanzare oltre il normale punto di arresto, sporgendosi pericolosamente verso il centro della carreggiata per verificare l’arrivo di altri veicoli.

Sicurezza stradale a rischio nella rotonda di Gallico

Il problema non riguarda soltanto il decoro urbano, ma soprattutto la sicurezza stradale. In un punto di grande transito come la rotonda di Gallico, la scarsa visibilità può trasformarsi in un fattore di rischio quotidiano, aumentando la possibilità di collisioni e manovre improvvise. Gli automobilisti chiedono interventi rapidi di pulizia e manutenzione, sottolineando come la presenza di erbacce e sterpaglie renda particolarmente difficoltosa la circolazione. Il timore è che, senza un’azione tempestiva, una criticità già evidente possa sfociare in incidenti evitabili.

Lo svincolo come porta d’accesso a Reggio Calabria

Lo svincolo di Gallico non è un punto qualunque della viabilità cittadina. Si tratta di una delle principali porte d’ingresso a Reggio Calabria, attraversata ogni giorno da residenti, pendolari, visitatori e turisti diretti verso la città dello Stretto. Proprio per questo, le condizioni dell’area assumono anche un valore simbolico. Chi arriva in città si trova davanti uno scenario segnato da incuria e vegetazione abbandonata, un’immagine che non valorizza il territorio e che rischia di compromettere il primo impatto con la città.

Decoro urbano e manutenzione, l’appello dei cittadini

Alla richiesta di maggiore sicurezza si affianca quella di tutela del decoro urbano. I cittadini chiedono che lo svincolo venga ripulito e messo in sicurezza, restituendo ordine a un’area strategica della viabilità reggina. L’appello è rivolto agli enti competenti affinché vengano programmati interventi urgenti di sfalcio, pulizia e manutenzione ordinaria. Per residenti e automobilisti, la cura di uno svincolo così importante non può essere rinviata, perché riguarda insieme la sicurezza di chi guida e l’immagine stessa di Reggio Calabria.