Reggio Calabria, enorme perdita idrica a Sbarre: strada danneggiata, il Comitato chiede un intervento urgente

“Una significativa perdita idrica è stata individuata nelle scorse ore in Via Sbarre Centrali, a Reggio Calabria, nel tratto antistante la Chiesa di San Francesco d’Assisi. L’acqua fuoriesce dalla sede stradale in modo continuo, generando ristagni e un progressivo deterioramento dell’asfalto. Secondo quanto rilevato dal Comitato di Quartiere Sbarre San Francesco, la perdita si è manifestata proprio nel punto in cui, di recente, erano stati eseguiti lavori di scavo per la posa di un corrugato destinato al servizio elettrico, seguiti dalla bitumazione del tratto di carreggiata. Una circostanza che potrebbe aver inciso sull’integrità della condotta idrica sottostante”. Lo afferma in una nota il Segretario del Comitato di Quartiere Sbarre San Francesco Calidona Davide e il Presidente Filocamo Bruno.

“Il Comitato ha provveduto a segnalare formalmente la criticità al Comune di Reggio Calabria, trasmettendo una comunicazione tecnica tramite PEC al Settore Manutenzione. Nella nota si richiede un intervento urgente per individuare l’origine della perdita, procedere alla riparazione e ripristinare il manto stradale compromesso”.

“La situazione, oltre a comportare uno spreco di risorsa idrica, rappresenta un potenziale pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, soprattutto in un tratto particolarmente trafficato del quartiere. Il Comitato di Quartiere Sbarre San Francesco fa sapere che continuerà a monitorare l’evoluzione del problema, mantenendo informata la cittadinanza e sollecitando gli uffici competenti affinché si intervenga nel più breve tempo possibile”.