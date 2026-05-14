Reggio Calabria, donna tenta il suicidio sulla SS106: salvata dalla Polizia Stradale

Un intervento tempestivo della Polizia Stradale ha evitato il peggio lungo la SS106, nel territorio del comune di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. L’episodio è avvenuto il 12 maggio 2026, intorno alle ore 14, quando un equipaggio della Polizia Stradale di Brancaleone, durante il rientro presso la sede di servizio, ha notato una situazione anomala all’interno di una piazzola di sosta situata lungo l’importante arteria jonica. A richiamare l’attenzione degli agenti è stata la forte agitazione di alcuni utenti presenti sul posto, che segnalavano con evidente preoccupazione la presenza di una donna in condizioni di grave difficoltà. Gli operatori della Polizia Stradale, comprendendo immediatamente la delicatezza del momento, si sono fermati e sono intervenuti senza esitazione, dando avvio a un’azione di soccorso che si sarebbe rivelata decisiva.

Donna in stato confusionale in bilico sullo strapiombo

Giunti nella piazzola di sosta, gli agenti hanno accertato la presenza di una donna in evidente stato confusionale, posizionata in una zona estremamente pericolosa, in bilico nei pressi di uno strapiombo. La situazione è apparsa fin da subito di massima gravità, anche per le condizioni del terreno, descritto come sdrucciolevole e instabile, elemento che rendeva ancora più complesso ogni movimento e aumentava il rischio per la donna e per gli stessi soccorritori.

In quei momenti, la rapidità di valutazione e la capacità di agire con lucidità hanno fatto la differenza. Gli agenti hanno mantenuto il controllo della situazione, avvicinandosi con cautela e intervenendo nel momento più opportuno. Nonostante la forte agitazione della donna e l’elevato pericolo dell’area, sono riusciti ad afferrarla e ad allontanarla dal parapetto, mettendola in sicurezza.

Il salvataggio grazie alla prontezza degli agenti

L’azione degli operatori della Polizia Stradale di Brancaleone si è distinta per prontezza operativa, sangue freddo e spirito di collaborazione. In contesti di questo tipo, ogni istante può essere determinante e la gestione dell’emergenza richiede non soltanto preparazione tecnica, ma anche equilibrio emotivo e capacità di valutare con precisione i rischi.

Gli agenti hanno operato in condizioni particolarmente difficili, riuscendo a evitare conseguenze tragiche attraverso un intervento coordinato e deciso. La priorità è stata quella di salvaguardare l’incolumità della donna, impedendo che la situazione degenerasse. Una volta allontanata dal punto di maggiore pericolo, l’attenzione si è concentrata sulla fase successiva, altrettanto delicata: il contenimento emotivo e il supporto alla persona soccorsa.

Dialogo, supporto psicologico e coordinamento dei soccorsi

Dopo aver messo in sicurezza la donna, gli operatori hanno avviato un’attenta attività di contenimento e supporto psicologico, cercando di instaurare un dialogo con lei per tranquillizzarla e ridurre lo stato di agitazione. La capacità relazionale degli agenti ha avuto un ruolo centrale nella gestione dell’intervento, permettendo di creare un primo contatto umano in un momento di estrema fragilità.

Parallelamente, sono state attivate tutte le procedure previste in casi di emergenza. Gli operatori si sono coordinati con la sala operativa, richiedendo l’intervento del personale sanitario e il supporto di ulteriori pattuglie. La gestione congiunta delle diverse fasi dell’intervento ha consentito di mantenere la situazione sotto controllo, garantendo alla donna l’assistenza necessaria e predisponendo il successivo affidamento ai medici.

Affidata alle cure dell’ospedale di Reggio Calabria

Grazie alla professionalità dimostrata dagli agenti intervenuti, la donna è stata progressivamente rassicurata e convinta ad accettare le cure mediche. Dopo l’arrivo del personale sanitario, è stata affidata ai soccorritori e successivamente accompagnata presso l’ospedale di Reggio Calabria, dove ha potuto ricevere l’assistenza necessaria.

L’esito positivo dell’intervento conferma l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio e la capacità degli operatori di affrontare anche situazioni che vanno oltre la tradizionale attività di controllo della viabilità. In questo caso, la Polizia Stradale ha svolto un ruolo fondamentale non solo nella gestione dell’emergenza, ma anche nel sostegno immediato a una persona in profonda difficoltà.

Professionalità e senso del dovere lungo la Statale 106

L’episodio avvenuto sulla Statale 106 a Motta San Giovanni evidenzia il valore della tempestività e della preparazione degli operatori impegnati quotidianamente sulle strade. La determinazione, la lucidità operativa e l’elevato senso del dovere degli agenti hanno permesso di prevenire un gesto estremo e di tutelare la vita della donna coinvolta.

L’intervento si è concluso positivamente grazie a una combinazione di fattori decisivi: la capacità di cogliere immediatamente i segnali di pericolo, la prontezza nel raggiungere la donna, il coraggio nell’affrontare una situazione ad altissimo rischio e la sensibilità dimostrata nella fase del dialogo. Una vicenda che racconta, ancora una volta, il ruolo essenziale della Polizia Stradale nella tutela della sicurezza pubblica e nella protezione delle persone più vulnerabili.

Una tragedia evitata grazie all’intervento della Polizia Stradale

Quanto accaduto lungo la SS106 rappresenta una testimonianza concreta dell’importanza del presidio del territorio e della preparazione degli operatori chiamati a intervenire in scenari imprevedibili. Gli agenti della Polizia Stradale di Brancaleone hanno saputo gestire con efficacia una situazione complessa, agendo con fermezza ma anche con grande umanità.

La donna, soccorsa in tempo e affidata ai soccorritori, ha potuto ricevere l’aiuto necessario. Una conclusione positiva resa possibile dall’azione immediata degli agenti, che con professionalità e sensibilità sono riusciti a trasformare un momento di altissimo rischio in un intervento di salvataggio. La vicenda conferma il valore del lavoro svolto ogni giorno dalle forze dell’ordine, chiamate non solo a garantire sicurezza sulle strade, ma anche a intervenire in difesa della vita.