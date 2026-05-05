Reggio Calabria, domani la presentazione della convenzione per la gestione del Museo e Parco archeologico dell’Antica Medma

Conferenza stampa di presentazione e sottoscrizione della convenzione per la gestione e la valorizzazione del Museo e Parco archeologico dell’Antica Medma-Rosarno, in programma mercoledì 6 maggio, alle ore 16, nella Sala Trisolini di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. All’incontro interverranno il direttore delegato della Direzione regionale Musei nazionali Calabria, Fabrizio Sudano, il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, il direttore del Museo e Parco archeologico dell’Antica Medma, Marco Stefano Scaravilli, il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, l’assessore comunale al Parco archeologico, Arturo Lavorato.

Nel corso della conferenza stampa saranno, tra l’altro, illustrati ai presenti i dettagli e gli obiettivi della convenzione, frutto di un percorso condiviso tra la Direzione Regionale Musei Calabria (organo periferico del Ministero della Cultura), la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Rosarno.