Reggio Calabria: disservizi idrici domani per lavori urgenti | INFO UTILI

L’ufficio stampa di Sorical informa i cittadini di Reggio Calabria che nella giornata di domani, mercoledì 6 maggio, sono previsti disservizi per lavori urgenti alla rete idrica. Ecco il testo dell’avviso di Sorical: “si informano gli utenti che, nella giornata di domani, mercoledì 6 maggio, per consentire l’esecuzione di lavori urgenti sul sistema di rilancio Fiumarella (zona sud), sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica. Il disservizio interesserà le seguenti aree:
– Via Lia (Pellaro)
– San Cosimo
– Via Pecoraro
– Strada Lia
L’interruzione è prevista dalle ore 07:00 alle ore 17:00 circa. Al termine dei lavori, il servizio verrà ripristinato progressivamente. Si segnala che, nella fase di riattivazione, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, destinati a risolversi in breve tempo. Sorical si scusa per il disagio arrecato e ringrazia i cittadini per la collaborazione”.