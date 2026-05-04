Reggio Calabria, degrado al cimitero di Modena: un luogo di rispetto trasformato in una discarica a cielo aperto

Il cimitero di Modena, situato a Reggio Calabria, che dovrebbe essere un luogo di rispetto e raccoglimento per chi va a trovare i propri cari defunti, è purtroppo diventato il simbolo del totale degrado urbano. In un luogo che dovrebbe infondere serenità e riflessione, i cittadini sono costretti ad affrontare una realtà ben diversa, dove l’incuria e l’abbandono sono diventati protagonisti. Invece di essere un ambiente di pace, il cimitero di Modena, come si evince nel video a corredo dell’articolo girato da Dominga Pizzi per StrettoWeb, è oggi una vera e propria discarica a cielo aperto.

Un luogo di memoria trasformato in un ricettacolo di rifiuti

Ogni giorno, numerose persone si recano al cimitero di Modena per fare visita ai loro cari, per onorare la memoria dei defunti e per trovare un momento di riflessione. Tuttavia, quello che dovrebbero essere dei luoghi sacri e di rispetto si sono trasformati in spazi abbandonati, pieni di rifiuti e di disordine. Le strade che costeggiano il cimitero sono ormai ricoperte da spazzatura di ogni tipo: bottiglie di plastica, cartacce, lattine, e persino sacchi di immondizia, rifiuti ingombranti di ogni tipo vengono lasciati abbandonati lungo la strada. La scena che si presenta non è solo di abbandono, ma di mancanza di rispetto per i defunti e per le famiglie che, ogni giorno, si recano in questo luogo con il desiderio di trovare serenità.

La situazione è ulteriormente aggravata dalla vegetazione incontrollata che invade i sentieri e le aree circostanti, creando un ambiente ancora più ostile e trascurato.

Un forte impatto sulla comunità locale

Il degrado presente fuori dal cimitero di Modena non ha solo un impatto negativo sull’immagine della città di Reggio Calabria, ma crea anche un forte disagio sociale. I familiari dei defunti sono costretti a confrontarsi quotidianamente con la triste realtà di una zona che offende la memoria di chi vi riposa. È doloroso pensare che i cari defunti non ricevano la dignità e il rispetto che meritano. Le famiglie dei defunti non chiedono altro che di poter visitare i loro cari in un ambiente che rispecchi la sacralità e la serenità di un cimitero. Invece, devono affrontare una realtà che sembra essere completamente abbandonata, dove la mancanza di pulizia e il disordine sono all’ordine del giorno.

La necessità di un intervento urgente

La situazione fuori dal cimitero di Modena è ormai insostenibile e richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti. Non si può continuare a ignorare la necessità di un piano di recupero che preveda interventi di pulizia e una gestione corretta dei rifiuti.