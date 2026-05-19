Reggio Calabria: convocato il Consiglio Comunale a pochi giorni dal voto, i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato in sessione urgente per mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 8 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, a pochissimi giorni dalle elezioni comunali. Nel caso in cui la seduta di prima convocazione vada deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione del Consiglio comunale è fissata per il prossimo 21 maggio alle ore 8.

All’ordine del giorno della seduta ci sono il contratto di servizio con Castore SPL Srl (proroga e continuità dei servizi nelle more del rinnovo contrattuale), la modifica del Piano generale delle insegne di esercizio e altri due punti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.