Reggio Calabria, convegno scientifico sul trattamento multidisciplinare delle patologie onco-ginecologiche | INFO

Si terrà Sabato 30 maggio presso E’ – Hotel Reggio Calabria, un importante Convegno Scientifico che avrà come focus il trattamento multidisciplinare delle patologie onco-ginecologiche dalla prevenzione, diagnosi e cura. I Responsabili Scientifici i Biologi Nutrizionisti Dr. Vincenzo Sofia e Dr.ssa Valeria Laganà in collaborazione con la Segreteria Scientifica rappresentata dalla Dr.ssa Maria Grazia Palermo Allergologo e dal Dr. Ernesto Giordano Endocrinologo, hanno orientato la tematica alla collaborazione multidisciplinare tra le diverse figure mediche e paramediche analizzando ogni momento del percorso patologico e delle cure che la donna si trova ad affrontare nel suo iter patologico.

Alla consulenza medica e all’ intervento specialistico oncologico si intersecano con preziosa tempestività le attività delle ulteriori professioni sanitarie come quella del Biologo, dello Psicologo, del fisioterapista, Case Manager.

La figura professionale del Biologo diviene fondamentale sin dalla fase di prevenzione attraverso le sue multicompetenze quali: competenza laboratoristica che permette di ricavare ed interpretare dati di laboratorio, competenza nutrizionale che permette di intercettare sia gli stati metabolici morbosi correlati allo sviluppo di neoplasie sia supportare con interventi nutrizionali di precisione le fasi terapeutiche previste dal percorso potenziandone la compliance e riducendone gli effetti collaterali, competenze genetico molecolari in grado di riconoscere e validare biomarcatori di precisione utili per la diagnosi differenziale e per i nuovi trattamenti terapeutici.

Ed ancora le altre figure professionali come le nuove figure infermieristiche di assistenza e coordinamento come il Case manager, lo Psiconcologo, il Fisioterapista che si interfacciano con il trattamento oncologico migliorando la qualità della vita delle pazienti e prestando elevata competenza ed assistenza.

Queste figure si confronteranno attraverso una tavola rotonda di Psiconcologia curata dalle Dr.sse Psicologhe e psicoterapeute Dr.ssa Lombardi Benedetta e Dr.ssa Mesiano Dominella.

Il convegno ha suscitato entusiasmo ed interesse da parte di tutte le figure coinvolte (Relatori e Moderatori) di elevato spessore professionale e scientifico che rappresentano realtà sanitarie attive ed importanti del nostro territorio Reggino.

L’ evento patrocinato dagli Ordini professionali dei Medici, dei Biologi, degli Psicologi, dei Fisioterapisti rappresentati rispettivamente dal Dr. Veneziano Presidente Ordine Medici, Dr. Domenico Laurendi Presidente Ordine Biologi Calabria , Dr.ssa Mottola Elisa Consigliere Ordine degli Psicologi della Calabria, Dr. Albino Claudio referente Ordine Fisioterapisti, verterà oltre che sull’ elevata informazione scientifica, anche sulla formazione ed aggiornamento professionale delle vare figure mediche e paramediche coinvolte.

Insomma un appuntamento scientifico da non perdere per conoscere, comprendere e confrontarsi su nuove prospettive terapeutiche e strategie di intervento al fine di affiancare le pazienti donne affette da neoplasie ginecologiche in tutto il loro cammino migliorandone la qualità della vita e valorizzandone la centralità.