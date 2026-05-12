Reggio Calabria: controlli intensificati e maxi-sanzioni in agricoltura, artigianato ed edilizia

Nella settimana dal 4 al 10 maggio, gli ispettori dello IAM di Reggio Calabria hanno effettuato controlli nei settori agricoltura, artigianato ed edilizia. Nel contesto delle attività di vigilanza in agricoltura, nella Piana di Gioia Tauro è stata ispezionata, tra le altre, una ditta il cui unico operaio è risultato privo di regolare assunzione. Trattandosi di una microimpresa, non è scattato il provvedimento di sospensione: all’azienda è stata irrogata la maxi-sanzione di 3.900 euro, cui si aggiungono le sanzioni amministrative legate alla mancata sorveglianza sanitaria e all’omessa formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel settore dell’artigianato, in un’officina meccanica della Piana di Gioia Tauro l’unico lavoratore aziendale preposto al controllo dei veicoli è risultato in nero. Anche in questo caso, è scattata la maxi-sanzione di 3.900 euro, cui vanno aggiunte le sanzioni amministrative relative alla omessa visita medica e al mancato corso di formazione sulla sicurezza. Nell’ambito dei controlli in edilizia, nei confronti di una ditta della Fascia Jonica è stata emessa una prescrizione per viabilità di cantiere non idonea, mentre un’impresa della zona Tirrenica si è vista notificare una prescrizione per il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) sprovvisto dei contenuti minimi fissati dalla Legge.