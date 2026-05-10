Reggio Calabria, concluso il progetto Erasmus+ DiscoverEU Inclusion “Isola di Cipro”

Si è concluso il progetto Erasmus+ KA155-YOU DiscoverEU Inclusion n. 2024-2-IT03-KA155-YOU-000269088 dal titolo “Isola di Cipro”, promosso da Anffas Reggio Calabria APS/ETS nell’ambito del Programma Erasmus+ Gioventù. L’esperienza, svolta a Cipro dal 29 aprile all’8 maggio 2026, ha rappresentato un importante percorso di crescita personale, culturale e sociale per tutti i partecipanti, favorendo inclusione, autonomia, cittadinanza europea e partecipazione attiva.

Durante il progetto, i giovani hanno avuto l’opportunità di conoscere nuove realtà culturali, sviluppare competenze relazionali e organizzative, vivere esperienze di apprendimento non formale e rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea, in linea con gli obiettivi dell’Azione DiscoverEU Inclusion.

Anffas Reggio Calabria APS/ETS ringrazia l’Unione Europea, il Programma Erasmus+ e l’Agenzia Italiana per la Gioventù (ANG) per l’opportunità concessa e per il sostegno fornito alla realizzazione del progetto. Un particolare ringraziamento viene rivolto all’ITS “Panella Vallauri” di Reggio Calabria per la fiducia accordata attraverso il protocollo d’intesa sottoscritto con Anffas Reggio Calabria APS/ETS, collaborazione che ha contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa e alla promozione di percorsi inclusivi rivolti ai giovani con minori opportunità.