Reggio Calabria, Comune alla disperata ricerca di Presidenti di Seggio: organizzato un incontro formativo in città | DETTAGLI

Il Comune di Reggio Calabria, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026, promuove un incontro formativo e organizzativo rivolto ai cittadini che hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale e a quanti siano interessati ad assumere tale incarico. L’iniziativa si svolgerà giovedì 21 maggio 2026, alle ore 15:00, nella Sala Consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. Saranno presenti il segretario generale del Comune, il responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune di Reggio Calabria, il dirigente dei Servizi demografici del Comune e un esponente della Prefettura di Reggio Calabria.

L’incontro ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un adeguato supporto tecnico-operativo attraverso attività di informazione, formazione e coordinamento sulle procedure elettorali e sulle funzioni attribuite al presidente di seggio, figura centrale per il corretto svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio. L’incarico di presidente di seggio costituisce una funzione pubblica di particolare rilevanza istituzionale, perché assicura il regolare esercizio del diritto di voto, la trasparenza delle operazioni elettorali e il corretto funzionamento dei processi democratici locali.

Cosa spetta ai presidenti di seggio nominati

Ai presidenti di seggio nominati compete, ai sensi della normativa vigente:

la facoltà di designare il segretario di seggio;

la corresponsione dell’onorario previsto dalla legge per le consultazioni elettorali;

il riconoscimento del riposo compensativo, ove spettante, per i lavoratori dipendenti.

Chi può presentare disponibilità

Possono presentare disponibilità all’incarico i cittadini:

maggiorenni;

in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

che non abbiano superato il settantesimo anno di età alla data delle consultazioni elettorali.

Chi è escluso dall’incarico

Sono esclusi dall’esercizio delle funzioni di presidente di seggio:

i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

i segretari comunali e i dipendenti comunali addetti o comandati presso gli uffici elettorali;

i candidati alle elezioni cui si riferisce la consultazione.

Come presentare la disponibilità

La comunicazione di disponibilità dovrà avvenire utilizzando l’apposito modello, reperibile sul sito internet del Comune di Reggio Calabria, www.reggiocal.it, oppure presso l’Ufficio elettorale, in via Nicola Calipari, già Torrione 2/n. La comunicazione dovrà pervenire al responsabile del Servizio Elettorale con una delle seguenti modalità: