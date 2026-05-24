Reggio Calabria, Comitato Futuro Nazionale 624 omaggia la memoria di Giovanni Falcone

“Come comitato di Futuro Nazionale (624) ci è sembrato doveroso ricordare Giovanni Falcone a 34 anni dalla sua tragica scomparsa, insieme alla moglie Francesca Morvillo e a tutta la scorta che perse la vita in quel tragico e vile attentato. Purtroppo ci siamo resi conto di essere stati gli unici, sulla scena politica locale, a ricordare sui propri social un grande servitore dello stato“. È quanto dichiarato dal Comitato Futuro Nazionale Reggio Metropolitana 624 in una nota stampa.

“Nessun candidato, nessun partito, nessun movimento locale ha speso una parola o scritto un messaggio in ricordo di una tragica pagina della storia Italiana. Nemmeno da parte di chi si professa sempre come il più giusto, legale e trasparente. Tanto dovevamo, per non dimenticare. Mai“. Conclude il Comitato Futuro Nazionale Reggio Metropolitana 624. Va ricordato che i candidati sono attualmente in silenzio elettorale.