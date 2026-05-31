Reggio Calabria, centro storico invaso dai rifiuti: la denuncia di un cittadino | FOTO

La situazione del centro storico di Reggio Calabria appare sempre più critica per i residenti e i visitatori. Una recente segnalazione inviata da un lettore affezionato di StrettoWeb e cittadino esasperato, Ernesto per Reggio, mette in luce un problema che da tempo affligge la città: l’accumulo e la gestione inefficiente dei rifiuti urbani. Il lettore descrive così la situazione: “Spett redazione, centro storico invaso dai rifiuti. Via Placido Geraci, via Crisafi all’angolo con via Paolo Pellicano, di fronte al numero 35 (rifiuti dentro i contenitori con odori nauseabondi e percolato) via Paolo Pellicano, via Filippini. Situazione allucinante. Distinti saluti buon lavoro Ernesto per Reggio“. La denuncia evidenzia non solo l’accumulo di immondizia, ma anche la presenza di percolato e odori fortemente sgradevoli, che rendono difficile la vita quotidiana dei cittadini.

Le conseguenze dell’incuria e della scarsa raccolta

L’accumulo di immondizia nel cuore della città non è solo un problema estetico. La presenza di rifiuti maleodoranti può portare a gravi rischi per la salute pubblica, attirare animali randagi e contribuire alla diffusione di malattie. Le vie citate da Ernesto, tra cui via Placido Geraci, via Crisafi e via Paolo Pellicano, rappresentano zone strategiche del centro storico, frequentate sia dai residenti sia dai turisti, aumentando l’impatto negativo sulla percezione della città.

La gestione dei rifiuti a Reggio Calabria sembra dunque essere una priorità urgente. La segnalazione dei cittadini è un chiaro richiamo all’amministrazione comunale affinché intervenga con azioni concrete, dalla pulizia immediata delle strade alla revisione dei sistemi di raccolta e smaltimento.

Verso un centro storico più pulito e vivibile

La voce dei cittadini come Ernesto per Reggio è fondamentale per stimolare il dibattito pubblico e sensibilizzare le autorità competenti. Un centro storico pulito non solo migliora la qualità della vita dei residenti, ma rappresenta anche un elemento chiave per valorizzare il turismo e l’immagine di Reggio Calabria. È necessario un impegno costante e coordinato, che coinvolga amministrazione, cittadini e operatori del settore, per garantire una città più ordinata, sicura e accogliente. La speranza è che segnalazioni come quella di Ernesto per Reggio possano tradursi in interventi rapidi ed efficaci, restituendo al centro storico di Reggio Calabria la dignità e la vivibilità che merita.