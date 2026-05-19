Reggio Calabria celebra lo sport: riconoscimenti a atleti, società e giovani talenti | FOTO

Nel segno della valorizzazione dello sport e dei suoi valori più autentici, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Domenico Battaglia, insieme al presidente del Consiglio comunale Enzo Marra e all’assessore allo Sport Giovanni Latella, ha consegnato nella sala “Italo Falcomatà” gli attestati di merito sportivo a realtà e personalità che si sono distinte nel panorama sportivo cittadino e regionale. Nel corso della cerimonia, Latella ha sottolineato l’importanza delle infrastrutture sportive per Reggio Calabria, mentre il sindaco Battaglia ha evidenziato il ruolo educativo di allenatori e dirigenti sportivi. Marra ha infine definito i giovani una risorsa fondamentale per il territorio, su cui continuare a investire attraverso sport, cultura e formazione.

L’attestato di merito sportivo è stato conferito a Vincenzo Gullo per l’impegno nella promozione dei valori sociali

L’attestato di merito sportivo è stato conferito a Vincenzo Gullo per l’impegno nella promozione dei valori sociali, educativi e inclusivi dello sport. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di prestigio nel csi, nella figc, nella fipav e nel tennistavolo regionale, distinguendosi sempre per competenza, professionalità e dedizione. Riconoscimento anche per Francesco Marra, premiato per i prestigiosi risultati conseguiti nel tiro a volo, specialità fossa olimpica, e per l’impegno, la costanza e la passione che hanno caratterizzato il suo percorso sportivo. Un atleta distintosi a livello regionale e nazionale fino alla categoria d’eccellenza, esempio autentico di sacrificio, dedizione e valori sportivi. Premiata inoltre la società Elio Sozzi, punto di riferimento imprescindibile per la pallavolo reggina, che da oltre cinquant’anni porta avanti un progetto sportivo di altissimo livello, formando atleti e promuovendo importanti valori educativi e sociali. Infine, alla squadra Segato Under 15 Femminile è stato conferito un attestato di merito per aver conquistato, per il secondo anno consecutivo, il titolo regionale Under 15, confermandosi una realtà d’eccellenza nel panorama del calcio giovanile femminile calabrese e motivo d’orgoglio per la città di Reggio Calabria.