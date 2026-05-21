Reggio Calabria, c’è Salvini al… mercatino del venerdì: l’attività della Lega in vista delle Comunali

Ci siamo quasi. Ancora poche ore e poi sarà silenzio elettorale in vista del weekend di voto per le Elezioni Comunali di Reggio Calabria. I candidati si giocano le ultime carte, i partiti si sparano le ultime cartucce per orientare il voto dei cittadini e convincere anche qualche indeciso. Nella giornata di domani, venerdì 22 maggio, la Lega ha organizzato un’attività di volantinaggio e informazione presso il mercatino del venerdì sul Viale Calabria.

Annunciata la presenza del ministro Matteo Salvini in un luogo tanto caro alla popolazione reggine, un contatto diretto con la gente comune. Salvini sarà anche in piazza, questa sera, giovedì 21 maggio, a supporto della candidatura di Francesco Cannizzaro.