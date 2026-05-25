Reggio Calabria, Brancaleone conferma Silvestro Garoffolo come sindaco

La cittadinanza di Brancaleone ha scelto ancora una volta di affidare la guida del comune a Silvestro Garoffolo, confermando il suo mandato con una vittoria netta. Il sindaco uscente, candidato della lista civica “Brancaleone Bene Comune”, ha conquistato il 62,11% dei voti, imponendosi sullo sfidante Gino Mesiani e sulla sua lista “Brancaleone Rinasce”. La tornata elettorale ha così sancito la fiducia degli elettori nei confronti dell’attuale amministrazione, sottolineando il sostegno alla continuità politica e alla gestione della città.

Una sfida a due decisa e senza sorprese

La competizione elettorale a Brancaleone si è svolta principalmente tra due liste civiche, rendendo la sfida chiara e lineare per gli elettori. Il risultato di Silvestro Garoffolo evidenzia come la lista “Brancaleone Bene Comune” abbia saputo conquistare la fiducia di una larga maggioranza, superando la proposta alternativa di Gino Mesiani e della sua lista “Brancaleone Rinasce”. Il margine del 62,11% contro la percentuale ottenuta dall’avversario è la conferma di un consenso consolidato e di una leadership stabile all’interno del comune.