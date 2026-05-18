Reggio Calabria, boom di multe alle auto parcheggiate intorno all’Aeroporto nella serata dell’inaugurazione: l’appello al futuro Sindaco

“Lo Sportello del Consumatore di Reggio Calabria esprime profonda preoccupazione per quanto accaduto durante l’inaugurazione del nuovo aeroporto della città. Quella che doveva essere una giornata di festa e di orgoglio per Reggio Calabria si è purtroppo trasformata in un momento di forte amarezza per tanti cittadini che, al loro ritorno alle auto, si sono ritrovati destinatari di multe elevate a tappeto nelle immediate vicinanze dell’aeroporto. Diverse infatti sono state le segnalazioni arrivate a questa Associazione che lamentavano l’ennesimo episodio che vede protagonista il Comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria, il quale ha ordinato l’invio dei Vigili Urbani per elevare sanzioni principalmente per soste nell’area interessata dall’evento”. Lo afferma in una nota la Segreteria dello Sportello del Consumatore Reggio Calabria

“Pur riconoscendo la legittimità delle sanzioni e dell’operato della Polizia Municipale, è inaccettabile che i proventi derivanti dalle multe non siano mai stati reinvestiti in sicurezza stradale, come più volte sollecitato dalla nostra Associazione senza alcun riscontro. La città di Reggio Calabria continua a presentare gravi carenze: segnaletica divelta o inesistente, strisce pedonali sbiadite o cancellate, condizioni che rendono le strade pericolose per pedoni e automobilisti. Il comportamento delle autorità municipali, che utilizzano le sanzioni come strumento di cassa piuttosto che come leva per migliorare la sicurezza urbana, è inaccettabile e merita la massima attenzione da parte della pubblica opinione e delle istituzioni competenti”.

“Rivolgiamo un appello chiaro e urgente al futuro Sindaco di Reggio Calabria affinché, con l’insediamento a seguito delle imminenti elezioni, prenda in carico questa situazione con responsabilità, garantendo interventi strutturali, trasparenti e immediati. È indispensabile che i fondi derivanti dalle sanzioni siano finalmente destinati a rendere la città sicura per chi la abita e la visita. Lo Sportello del Consumatore continuerà a monitorare la situazione, pronto a denunciare ogni abuso e a collaborare con le istituzioni per assicurare che i cittadini di Reggio Calabria possano finalmente vedere applicata una gestione responsabile della sicurezza stradale”.