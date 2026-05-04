Reggio Calabria: boom di ingressi al Museo Archeologico, oltre 5 mila visitatori nel weekend del 1° maggio

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) registra un’eccezionale partecipazione di pubblico in occasione delle principali festività primaverili, confermandosi tra i luoghi della cultura più visitati del Ministero della Cultura (MiC). In particolare, nella giornata del 25 aprile ad ingresso gratuito, Festa della Liberazione, il Museo ha accolto 1.675 visitatori, un dato significativo che testimonia il forte interesse del pubblico per il patrimonio archeologico e per l’offerta culturale del MArRC. Il trend positivo si è consolidato nel lungo weekend dall’1 al 3 maggio, durante il quale il Museo ha fatto registrare complessivamente 5.269 visitatori. Un risultato di grande rilievo, culminato nella giornata di domenica 3 maggio, coincidente con l’iniziativa nazionale “Domenica al Museo”, che prevede l’ingresso gratuito.

La giornata del 3 maggio ha inoltre segnato la chiusura della mostra “Gianni Versace. Terra Mater – Magna Graecia Roots Tribute”, che ha riscosso un ampio consenso di pubblico. Il percorso espositivo, dedicato al profondo legame tra Gianni Versace e le radici culturali della sua Terra, ha esplorato il dialogo tra moda, archeologia e identità mediterranea, riportando al centro la forza simbolica della Magna Grecia e la sua influenza sull’immaginario creativo del grande sarto.

La soddisfazione del direttore Sudano

“Queste giornate ci restituiscono l’immagine di un Museo vissuto, attuale, riconosciuto come spazio condiviso», dichiara Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

«La partecipazione registrata è il segno di una comunità che sceglie il Museo come luogo di relazione, di conoscenza e di accesso al patrimonio. Iniziative come la Domenica al Museo e progetti espositivi capaci di dialogare con linguaggi contemporanei contribuiscono a rendere il MArRC sempre più aperto, plurale e vicino alle persone”.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria prosegue così il proprio impegno nel rafforzare il rapporto con il territorio e i suoi pubblici, promuovendo un’idea di patrimonio culturale accessibile, partecipato e profondamente connesso all’identità mediterranea. Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle 9.00 alle 20.00, ultimo ingresso ore 19:30. Info su orari e biglietti: https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/orari-e-informazioni/.