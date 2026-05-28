Reggio Calabria, bloccata la proclamazione del sindaco di Condofuri. Il gruppo “Vivi Condofuri”: “situazione complessa”

Il gruppo Vivi Condofuri ringrazia i cittadini dopo le 978 preferenze ottenute su 2413 voti validi, ma segnala il mancato completamento della proclamazione a causa di una situazione “tecnico-amministrativa” emersa nelle ultime fasi del procedimento elettorale. La vicenda sarà affrontata nelle sedi competenti con il supporto dei legali.

Vivi Condofuri ringrazia i cittadini dopo il risultato elettorale

Il gruppo Vivi Condofuri interviene pubblicamente dopo il voto per rivolgere un ringraziamento alla comunità e fare chiarezza sulla situazione legata alla mancata proclamazione. Al centro della nota ci sono il risultato ottenuto, la fiducia espressa dagli elettori e la necessità di affrontare con prudenza e responsabilità una vicenda definita complessa sotto il profilo tecnico-amministrativo.

Nel comunicato, il gruppo desidera rivolgere “un ringraziamento sincero e profondo a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno scelto di sostenerci e di accordare fiducia al nostro progetto”.

Il dato politico rivendicato è quello delle 978 preferenze su 2413 voti validi, considerate non soltanto come un risultato numerico, ma come un segnale chiaro arrivato dalla comunità.“Le 978 preferenze ottenute su 2413 voti validi rappresentano per noi molto più di un risultato elettorale: rappresentano una scelta chiara, una volontà popolare netta, un messaggio forte che sentiamo il dovere di rispettare e difendere con responsabilità, serietà e amore per il nostro paese”.

Il mancato completamento della proclamazione dopo il voto

La notizia più rilevante riguarda la mancata proclamazione, arrivata dopo un risultato che il gruppo definisce significativo. Vivi Condofuri spiega che, nelle ore successive alla diffusione della notizia, sono arrivate molte manifestazioni di vicinanza da parte dei cittadini.

Nel testo si legge: “ringraziamo, inoltre, tutte le persone che hanno condiviso con noi la gioia di questo importante risultato e che, nelle ore successive alla diffusione della notizia relativa alla mancata proclamazione, hanno continuato a manifestarci vicinanza, solidarietà e affetto. Il sostegno che stiamo ricevendo in questi giorni ci dà forza e conferma il valore del percorso costruito insieme”. Il gruppo sceglie dunque di parlare alla cittadinanza per evitare silenzi o interpretazioni parziali, ribadendo il proprio impegno alla trasparenza e alla correttezza istituzionale. La mancata proclamazione viene collegata a una situazione emersa nelle ultime fasi del procedimento elettorale, sulla quale sarebbero in corso gli approfondimenti necessari.

Una situazione tecnico-amministrativa da chiarire nelle sedi competenti

Nel comunicato, Vivi Condofuri sottolinea la volontà di non sottrarsi al confronto pubblico, ma al tempo stesso invita alla prudenza per la delicatezza delle questioni in esame. La vicenda viene descritta come complessa e di natura tecnico-amministrativa, da trattare con attenzione e nelle sedi opportune.

Il gruppo afferma: “sentiamo il dovere, nel rispetto della trasparenza che ha sempre contraddistinto il nostro modo di fare politica e il rapporto con la comunità, di non sottrarci a quanto sta accadendo. Al momento, infatti, non si è potuto procedere alla proclamazione a causa di una situazione complessa, di natura tecnico-amministrativa, emersa nelle ultime fasi del procedimento elettorale e attualmente oggetto di tutti gli approfondimenti necessari”.

Il passaggio successivo chiarisce anche il metodo scelto: niente ricostruzioni affrettate, nessuna comunicazione incompleta, ma approfondimenti con il supporto dei legali. “Si tratta di questioni particolarmente tecniche e delicate, che richiedono il giusto tempo e la necessaria attenzione, motivo per cui riteniamo corretto affrontarle nelle sedi competenti e con il supporto dei nostri legali, evitando ricostruzioni superficiali o comunicazioni incomplete. Ma proprio per rispetto della comunità che ci ha sostenuto, sentivamo il dovere di parlare con chiarezza e senza nasconderci dietro formule di circostanza”, afferma la nota.

Amarezza dopo un risultato significativo, ma anche equilibrio e senso delle istituzioni

Il gruppo non nasconde l’amarezza per una situazione arrivata dopo una campagna elettorale segnata da impegno e partecipazione. Allo stesso tempo, Vivi Condofuri rivendica la necessità di affrontare questo passaggio con equilibrio, nel rispetto delle istituzioni e della volontà espressa dai cittadini.

Nel comunicato si legge: “è inevitabile provare amarezza per una situazione che interviene dopo un risultato così significativo e dopo mesi di impegno, sacrifici e passione condivisi con tantissime persone. Tuttavia, la fiducia ricevuta dai cittadini e l’entusiasmo che abbiamo visto crescere attorno a “Vivi Condofuri” ci impongono oggi di affrontare anche questo momento con equilibrio, senso delle istituzioni e determinazione”. La linea indicata è dunque quella della responsabilità. Il gruppo non alimenta polemiche, ma conferma la volontà di seguire il percorso istituzionale necessario per arrivare a un chiarimento definitivo.

L’auspicio di una soluzione chiara nel rispetto della volontà democratica

La vicenda resta aperta, ma Vivi Condofuri ribadisce che continuerà a lavorare con serietà e responsabilità, mantenendo il proprio riferimento nella volontà democratica espressa dalla comunità.

Il gruppo afferma: “continueremo a lavorare con serietà, responsabilità e rispetto verso tutti, con l’auspicio che questa vicenda possa trovare presto una soluzione chiara e definitiva, nel pieno rispetto della volontà democratica espressa dalla nostra comunità”. Si tratta di un passaggio centrale, perché tiene insieme due piani: da un lato la fiducia nel percorso di verifica e negli approfondimenti tecnici; dall’altro la rivendicazione del valore politico del voto e del consenso ottenuto.

Il ringraziamento alle altre liste e ai candidati sindaco

Nella parte finale della nota, Vivi Condofuri rivolge un ringraziamento anche alle altre liste, ai candidati e ai candidati alla carica di sindaco che, pur nella contrapposizione elettorale, hanno espresso vicinanza e rispetto.

Il comunicato prosegue: “sentiamo, infine, il dovere di rivolgere un sincero ringraziamento anche alle altre liste, a tutti i candidati e ai candidati alla carica di Sindaco che, pur nella naturale e legittima contrapposizione elettorale, hanno espresso nei nostri confronti parole di vicinanza, rispetto e auspicio affinché questa situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile”.

Il gruppo interpreta questi gesti come un segnale importante per la vita democratica della comunità di Condofuri, soprattutto in un momento delicato come quello successivo al voto e alla mancata proclamazione.

Condofuri, il valore del confronto politico nei momenti delicati

Il comunicato si chiude con un richiamo al senso umano e istituzionale del confronto politico. Anche nella fase di incertezza, Vivi Condofuri sottolinea la necessità di preservare il rispetto reciproco e l’interesse dell’intera comunità.“È un gesto che abbiamo apprezzato profondamente e che testimonia come il confronto politico, anche nei momenti più delicati, possa e debba sempre mantenere un profondo senso umano e istituzionale, nell’interesse dell’intera comunità di Condofuri“, evidenzia la nota. La chiusura è affidata a un ringraziamento diretto ai cittadini: “grazie ancora, di cuore, a tutti voi”.