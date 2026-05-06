Reggio Calabria, Battaglia: “dichiarare il dissesto avrebbe messo in ginocchio la città, ora il bilancio è trasparente”

Palazzo Alvaro ha ospitato un nuovo confronto pubblico con i candidati a sindaco della città di Reggio Calabria, organizzato dall’istituto superiore di formazione politico-sociale “Mons. Antonio Lanza”. All’incontro erano presenti tre dei quattro candidati: Domenico Battaglia per il centrosinistra, Saverio Pazzano, candidato de “La Strada”, ed Eduardo Lamberti Castronuovo per il polo civico. Ad aprire l’incontro è stata la direttrice dell’Istituto, Magda Galati, che ha ricordato la lunga tradizione di dialogo e confronto sui temi di maggiore rilevanza etica e civile promossa dall’ente formativo.

Il dibattito, moderato da Francesco Manganaro, titolare della cattedra di Diritto amministrativo dell’Università Mediterranea, si inserisce nel percorso annuale dell’Istituto, quest’anno dedicato alla geopolitica. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, la Consulta per le Aggregazioni Laicali e l’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro. Il dibattito ha registrato una partecipazione particolarmente viva e attenta da parte del pubblico.

Tra gli interventi, Battaglia ha affrontato il tema del bilancio comunale e del percorso di risanamento finanziario dell’ente. “Dichiarare il dissesto avrebbe messo in ginocchio la città – ha dichiarato – non farlo è stato il primo atto d’amore per avviare un vero risanamento dei conti. Oggi abbiamo un bilancio trasparente che sta consentendo di cicatrizzare le ferite del passato. È stata realizzata un’importante operazione di ristrutturazione dei conti del Comune, attraverso un patto con lo Stato costantemente monitorato. Abbiamo recuperato credibilità presso le istituzioni e rispettiamo tutti i parametri previsti. Potremo contare su 10 milioni di euro di bilancio da immettere nel sistema dei servizi”.

Sul tema delle circoscrizioni e del decentramento amministrativo, Battaglia ha sottolineato la necessità di dare contenuti concreti ai municipi. “I municipi dovranno essere riempiti di contenuti. Cambia il sistema di governance dei Comuni e siamo davanti a una rivoluzione positiva. Le deleghe ai territori possono rendere la città realmente padrona del proprio futuro».

Il candidato ha poi affrontato il tema della gestione idrica e dei servizi pubblici locali, soffermandosi sul percorso di adesione a Sorical e sugli investimenti attesi. Il candidato del centrosinistra ha evidenziato il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale sempre in sinergia con la Prefettura e con gli altri enti istituzionali, facendo riferimento ai progetti finanziati attraverso il Pon Metro e il Pnrr. Un passaggio è stato dedicato anche ai beni confiscati alla criminalità organizzata. “Abbiamo rimesso in circolo i beni confiscati attraverso nuovi bandi, restituendoli alla collettività e al tessuto sociale della città”, ha concluso.