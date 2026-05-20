Reggio Calabria, AVS chiude la campagna elettorale a Spirito Santo con un incontro aperto alla cittadinanza

Venerdì 22 maggio, alle 17.30, in piazza “Lillo Lona”, il dibattito con Demetrio Delfino, Emmanuela Marcianò, Mimmo Battaglia e Giovanni Muraca

Alleanza verdi sinistra presenta candidati lista
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

AVS, Alleanza Verdi Sinistra, chiude la campagna elettorale con un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza. L’appuntamento è per venerdì 22 maggio, alle ore 17.30, a Spirito Santo, in piazza “Lillo Lona”. Al dibattito interverranno il segretario provinciale Demetrio Delfino, la candidata Emmanuela Marcianò, con la presenza di Mimmo Battaglia, e Giovanni Muraca, candidato presidente della 2ª circoscrizione.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto con la popolazione, chiamata a partecipare per “confermare e sostenere nuovamente l’idea che la politica sia un bene comune”. Un invito, dunque, alla partecipazione e alla condivisione, nella convinzione che insieme si possa fare la differenza”.

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