Reggio Calabria, AVS chiude la campagna elettorale a Spirito Santo con un incontro aperto alla cittadinanza

AVS, Alleanza Verdi Sinistra, chiude la campagna elettorale con un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza. L’appuntamento è per venerdì 22 maggio, alle ore 17.30, a Spirito Santo, in piazza “Lillo Lona”. Al dibattito interverranno il segretario provinciale Demetrio Delfino, la candidata Emmanuela Marcianò, con la presenza di Mimmo Battaglia, e Giovanni Muraca, candidato presidente della 2ª circoscrizione.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto con la popolazione, chiamata a partecipare per “confermare e sostenere nuovamente l’idea che la politica sia un bene comune”. Un invito, dunque, alla partecipazione e alla condivisione, nella convinzione che “insieme si possa fare la differenza”.