Reggio Calabria, arrestato Umberto Bellocco per maltrattamenti in famiglia: violenze psicologiche e fisiche sulla moglie

“È stato arrestato ieri Umberto Bellocco a San Ferdinando per una vicenda di presunti maltrattamenti in famiglia. Stando alle indagini condotte dai carabinieri della Stazione di San Ferdinando, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, l’uomo avrebbe sottoposto la moglie a ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica, accompagnando le aggressioni con insulti e minacce di morte. Le violenze sarebbero avvenute spesso alla presenza dei figli minori. Dalle indagini emergerebbero anche abusi nei confronti di un’altra donna con cui Bellocco intratterrebbe un rapporto extraconiugale”. E’ quanto inviato alla stampa dal giornalista e massmediologo Klaus Davi.

“Umberto Bellocco è fratello di Antonio Bellocco, ucciso a coltellate dal capo ultras interista Andrea Beretta il 4 settembre 2024 in via Nino Besozzi a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano. Klaus Davi, nell’ambito dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan che sta conducendo a partire proprio da quel 4 settembre passando al setaccio scritti, interventi, documenti, eventi e incontri degli ultras rossoneri e nerazzurri presenziando a partite, summit, feste e quant’altro, aveva incontrato più volte Umberto Bellocco a San Ferdinando negli scorsi mesi: lo scorso settembre durante la commemorazione a un anno dalla morte di Antonio e lo scorso maggio dopo che Umberto era uscito indenne da un’inchiesta della DDA di Milano che ne chiedeva l’arresto. Quest’ultima intervista di Davi a Berto era stata inserita nel servizio di Daniele Autieri per un reportage della trasmissione “Report” di Sigfrido Ranucci sull’inchiesta Doppia Curva”.