Reggio Calabria, aperta al pubblico la mostra “Identità e territorio. Sguardi dalla Calabria” | VIDEO

È aperta al pubblico dalla data di oggi 12 maggio la mostra “Identità e territorio. Sguardi dalla Calabria” ideata e prodotta da Bluocean presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’allestimento caratterizzerà la prestigiosa Piazza Paolo Orsi dove il pubblico potrà visitarla gratuitamente fino a domenica 7 giugno. “Identità e Territorio. Sguardi dalla Calabria” è un ambizioso progetto culturale che si propone di esplorare e raccontare la regione calabrese attraverso l’obiettivo di alcuni dei più autorevoli fotografi del panorama fotogiornalistico, collaboratori di National Geographic e altre testate internazionali, affiancati da una selezione di giovani professionisti, prevalentemente calabresi.

Non è una semplice mostra fotografica, ma un’indagine visiva profonda e multiforme che cattura le contraddizioni, le tradizioni millenarie, le bellezze paesaggistiche mozzafiato e la vibrante, complessa identità della Calabria contemporanea.

Una mostra che propone un’immersione in colori e emozioni, che si tramuta spesso in autentica resistenza tanto del paesaggio quanto di riti e tradizioni in un intreccio di sentimenti che travalica i confini del tempo.

L’evento di presentazione si terrà venerdì 15 maggio alle ore 17.30 presso la terrazza del Museo con un talk alla presenza del Direttore Fabrizio Sudano, di Giusi Princi Deputata al Parlamento Europeo, di Lucia Loiacono Direttice del Museo Diocesano di Reggio Calabria, di Rosy Santella Photo Editor di “Internazionale” e di Francesco Scarpino Amm. Unico e curatore della mostra.

L’appuntamento sarà partecipato da numerosi fotografi e amanti della fotografia.

L’evento culturale è tra i progetti della Regione Calabria meritevoli di contributo a valere dell’Avviso pubblico sostegno e promozione turistica e culturale 2025.

Le grandi mostre proposte dal 2008 con il marchio BLUOCEAN’S WORKSHOP sono a firma di grandi fotografi e assidui collaboratori di National Geographic; interpreti che divengono strumenti di narrativa visiva che trovano spesso ispirazione dalle campagne dell’ONU.