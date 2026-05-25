Reggio Calabria, Antoniozzi: “vittoria di Cannizzaro quasi annunciata”

La vittoria di Reggio Calabria era quasi annunciata. A dichiararlo è Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che esprime soddisfazione per il trionfo della coalizione di centrodestra. “La vittoria di Reggio Calabria era quasi annunciata. Complimenti a Francesco Cannizzaro e a tutta la coalizione di centrodestra”, afferma Antoniozzi. Il politico sottolinea l’importanza strategica della città: “Reggio è una città metropolitana ed è una delle più importanti d’Italia. Sono certo che Cannizzaro sarà un bravo sindaco”.

Antoniozzi guarda anche ai prossimi impegni elettorali: “Possiamo vincere ai ballottaggi. Da Castrovillari ad altri comuni dobbiamo fare uno sforzo in più”. Conclude il vicecapogruppo.