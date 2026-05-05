Reggio Calabria, alunna dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli alle finali dei Giochi Matematici 2026

Grande soddisfazione per la storica scuola reggina, San Vincenzo de’ Paoli. Gli alunni frequentanti rispettivamente le classi IV (Alampi Chloe Margherita, Catarozzo Giada Luna, Cereto Giuseppe, Ciccone Giuseppa, Crea Alice Maria Rosa, Giordano Gabriele Luigi, Iacopino Greta Maria, Plutino Greta Dafne Maria, Rotta Angela Maria, Sarica Lorenz Domenico, Scopelliti Gilda, Tavella Cecilia, Toscano Maria Luisa, Vilasi Priscilla) e V ( Billari Ginevra, Billari Giovanni, Cannizzaro Lavinia, Cecconi Lena, Loddo Zaira, Monaca Salvatore, Pennestrì Fausto Francesco, Quattrone Irene, Scuncia Cherie, Seceta Enea Francesco, Ursini Montesano Alessandra Roberta Maria) primaria, sapientemente coordinati dall’insegnante suor Angela Vado, hanno partecipato nel mese di marzo u.s. alla Semifinale dei Campionati Junior di Giochi Matematici 2026, conseguendo lodevoli risultati.

Alla finale del 23 maggio prossimo, coincidenza vuole sia proprio il giorno in cui la Comunità delle suore della Carità gerente l’Istituto festeggia Santa Giovanna Antida Thouret, in rappresentanza dell’Istituto San Vincenzo presso l’Università Bicocca di Milano, presenzierà l’alunna Scuncia Cherie, della classe V. “Un ringraziamento speciale a suor Maria Silvia Dattrino, suor Angela Perillo, suor Angela Vado e al coordinatore didattico Barillà, per l’attenzione e la competenza prestate a tutti gli alunni dell’Istituto, indiscusse eccellenze reggine“, c’è scritto in una nota.