Reggio Calabria, alunna dell’IC Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto trionfa a “Io Creo drawing 2026”

Spazio alla creatività e all’incontro e confronto umano. Questo lo spirito del Concorso di disegno estemporaneo “IO CREO drawing”, promosso dall’associazione culturale e artistica I. S. A., Italian Spirit of Art di Massa Carrara, con il patrocinio della Provincia di Massa Carrara, del Comune di Massa, del Comune di Montignoso e del Comune di Pontremoli, per valorizzare la creatività, far riemergere la passione per l’arte ed esortare i ragazzi a cogliere la bellezza del territorio che li circonda. La manifestazione, giunta alla XV edizione, destinata agli alunni delle Classi Terze delle Scuole secondarie di primo grado della Provincia di Massa – Carrara, è stata estesa anche ad alcune “scuole pilota” italiane con l’idea di allargare la partecipazione, in un futuro prossimo, alle istituzioni scolastiche di tutto il Belpaese. Un’occasione di crescita artistica e umana, in cui Maria Karol Enapoliti, studentessa dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto”, è stata insignita, nella finalissima dello scorso 9 maggio al Teatro Della Rosa di Pontremoli, con il Premio “Francesco Mancusi” per l’elaborato “Il sogno è altrove”.

Le dichiarazioni dell’alunna reggina

“L’esperienza di Io creo drawing inizialmente mi faceva paura, specialmente trovarmi insieme a ragazzi sconosciuti, poi attraverso il dialogo si è trasformata in uno scambio naturale e senza competizione – dichiara l’alunna reggina – Il mio disegno, realizzato con la tecnica dell’acquerello, rappresenta il desiderio di evadere dalla realtà quotidiana e rifugiarsi in un mondo fatto di sogni, emozioni e fantasia. È soprattutto un invito a rincorrere i propri sogni, superando le avversità, proprio come l’albero che ho ritratto e che fiorisce dove apparentemente sembrerebbe impossibile”.

Due le fasi in cui è articolato il concorso, che quest’anno ha coinvolto 21 scuole

Due le fasi in cui è articolato il concorso, che quest’anno ha coinvolto 21 scuole. Il primo step preselettivo prevede la produzione di elaborati all’interno dell’istituto scolastico di appartenenza, tra questi viene selezionato un vincitore tramite la votazione degli alunni partecipanti. In seguito, il “prescelto” ha il compito di rappresentare la propria scuola nella prova finale, con la realizzazione in estemporanea di un prodotto artistico. Una scommessa sui giovani talenti, che affonda le proprie radici sulla convinzione che l’arte sia uno strumento educativo, culturale e umano e che il disegno sia un prezioso alleato nel processo di crescita delle giovani generazioni.

“Il trionfo di Maria Karol al concorso “IO CREO drawing ” è un grandissimo orgoglio. Il nostro Istituto ha saputo farsi valere fuori dai confini regionali. L’ acquerello, dal titolo fortemente evocativo “Il sogno è altrove”, ha incantato la giuria non solo per il valore tecnico ed estetico, ma soprattutto per la profondità del messaggio veicolato, l’invito a far fiorire i propri sogni anche dove le condizioni sembrano avverse – afferma Marco Geria, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto”- Un ringraziamento speciale va ai docenti di Arte e Immagine e a tutto il corpo docente che, con dedizione quotidiana, stimolano la sensibilità artistica e valorizzano le eccellenze dei nostri studenti, guidandoli passo dopo passo nel percorso di crescita umana e culturale”.