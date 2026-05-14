Reggio Calabria, alla Galleria Dedalo le nuove scoperte sul Salone Monsignor Ferro

Il lavoro nasce da studi, analisi e nuove riflessioni sul Salone Monsignor Ferro del Palazzo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, luogo di particolare rilievo per la memoria culturale della città. Nel corso della mattinata sarà inoltre inaugurata una mostra dedicata, pensata come percorso visivo e documentale per accompagnare il pubblico alla scoperta delle nuove attribuzioni e degli approfondimenti emersi dal lavoro di ricerca.

L’iniziativa rientra nel programma della EU Green Week, sottolineando il legame tra sostenibilità, tutela del patrimonio e valorizzazione culturale come strumenti di crescita civile e sociale. Con questo appuntamento, la Galleria Dedalo conferma il proprio impegno nella promozione dell’arte, della cultura e del dialogo tra ricerca, territorio e comunità, attraverso iniziative aperte alla cittadinanza e agli operatori del settore. L’ingresso è libero.