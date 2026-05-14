Reggio Calabria, alla Galleria Dedalo le nuove scoperte sul Salone Monsignor Ferro

Sabato 16 maggio alle 10:30 la presentazione del volume di Maria Pia Palamara e l’inaugurazione della mostra dedicata. L’iniziativa rientra nel programma della EU Green Week.

Galleria d'arte Dedalo
Nuove scoperte sul Salone Mons. Ferro, uno degli spazi simbolici della memoria culturale cittadina, saranno al centro dell’evento in programma sabato 16 maggio 2026 alle ore 10:30 alla Galleria Dedalo di Reggio Calabria, in via Salvatore Quasimodo n. 5. L’appuntamento, dal titolo “Nuove scoperte sul Salone Mons. Ferro, un patrimonio da rileggere”, sarà dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio e offrirà l’occasione per presentare il volume realizzato dal tecnico del restauro Maria Pia Palamara.

Il lavoro nasce da studi, analisi e nuove riflessioni sul Salone Monsignor Ferro del Palazzo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, luogo di particolare rilievo per la memoria culturale della città. Nel corso della mattinata sarà inoltre inaugurata una mostra dedicata, pensata come percorso visivo e documentale per accompagnare il pubblico alla scoperta delle nuove attribuzioni e degli approfondimenti emersi dal lavoro di ricerca.

L’iniziativa rientra nel programma della EU Green Week, sottolineando il legame tra sostenibilità, tutela del patrimonio e valorizzazione culturale come strumenti di crescita civile e sociale. Con questo appuntamento, la Galleria Dedalo conferma il proprio impegno nella promozione dell’arte, della cultura e del dialogo tra ricerca, territorio e comunità, attraverso iniziative aperte alla cittadinanza e agli operatori del settore. L’ingresso è libero.

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