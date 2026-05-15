Reggio Calabria, al via il nuovo Corso SAB promosso da Confesercenti

Reggio Calabria, al via il nuovo Corso SAB promosso da Confesercenti. Percorso abilitante autorizzato dalla Città Metropolitana con formula mista: 50% in aula e 50% in FAD

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Confesercenti Reggio Calabria promuove una nuova edizione del Corso SAB abilitante per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzato dalla Città Metropolitana e realizzato in collaborazione con CoMeS, ente formativo accreditato. Il percorso è rivolto a chi desidera avviare un’attività nel settore food & beverage, gestire un pubblico esercizio o acquisire l’abilitazione prevista dalla normativa vigente per la somministrazione di alimenti e bevande. Il corso della durata di 100 ore, sarà strutturato con una formula pensata per agevolare la
partecipazione anche di lavoratori e imprenditori già impegnati professionalmente: il 50% delle attività si svolgerà in presenza e il restante 50% in modalità FAD.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una proposta formativa qualificata

“Con questo corso vogliamo offrire un’opportunità concreta a chi intende lavorare o avviare un’attività nel settore della somministrazione”, dichiara Fortunato Tripodi, direttore di Confesercenti Reggio Calabria. “La formula mista, con lezioni in aula e in FAD, consente di conciliare meglio formazione, lavoro e impegni personali, mantenendo un percorso serio e strutturato grazie alla collaborazione con CoMeS, ente formativo accreditato che si occuperà dell’organizzazione”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una proposta formativa qualificata, accessibile e in linea con le esigenze attuali del mercato del lavoro e delle imprese del comparto. Per informazioni è possibile contattare Confesercenti Reggio Calabria tramite WhatsApp al numero 389.5653081 oppure, telefonicamente, CoMeS al numero 0965.616642.

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