Reggio Calabria, al via il nuovo Corso SAB promosso da Confesercenti

Confesercenti Reggio Calabria promuove una nuova edizione del Corso SAB abilitante per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzato dalla Città Metropolitana e realizzato in collaborazione con CoMeS, ente formativo accreditato. Il percorso è rivolto a chi desidera avviare un’attività nel settore food & beverage, gestire un pubblico esercizio o acquisire l’abilitazione prevista dalla normativa vigente per la somministrazione di alimenti e bevande. Il corso della durata di 100 ore, sarà strutturato con una formula pensata per agevolare la

partecipazione anche di lavoratori e imprenditori già impegnati professionalmente: il 50% delle attività si svolgerà in presenza e il restante 50% in modalità FAD.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una proposta formativa qualificata

“Con questo corso vogliamo offrire un’opportunità concreta a chi intende lavorare o avviare un’attività nel settore della somministrazione”, dichiara Fortunato Tripodi, direttore di Confesercenti Reggio Calabria. “La formula mista, con lezioni in aula e in FAD, consente di conciliare meglio formazione, lavoro e impegni personali, mantenendo un percorso serio e strutturato grazie alla collaborazione con CoMeS, ente formativo accreditato che si occuperà dell’organizzazione”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una proposta formativa qualificata, accessibile e in linea con le esigenze attuali del mercato del lavoro e delle imprese del comparto. Per informazioni è possibile contattare Confesercenti Reggio Calabria tramite WhatsApp al numero 389.5653081 oppure, telefonicamente, CoMeS al numero 0965.616642.