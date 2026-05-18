Reggio Calabria, al via il corso Asacom: alta specializzazione per una figura richiestissima nel mondo del lavoro | INFO

Il mondo del lavoro cambia rapidamente. Cambiano le competenze richieste, cambiano i bisogni delle persone e cambiano, soprattutto, le professioni capaci di lasciare un segno reale nella società. Tra queste, una delle figure oggi più richieste e strategiche nell’ambito dell’inclusione scolastica e dei servizi alla persona è quella dell’Assistente Specialistico all’Autonomia e alla Comunicazione – LIS e Braille (Asacom).

Una professione che va ben oltre il semplice supporto educativo.

L’Asacom è la figura che aiuta bambini, ragazzi e persone con disabilità sensoriali o difficoltà comunicative a vivere pienamente il proprio percorso scolastico, relazionale e sociale. È un ponte tra il mondo della comunicazione e quello dell’autonomia personale. È presenza, competenza, ascolto e mediazione.

Ed è proprio per rispondere alla crescente richiesta di professionisti qualificati in questo settore che il Consorzio Comes organizza il Corso Asacom, un percorso formativo altamente specializzante di 600 ore, pensato per chi desidera costruire una carriera concreta, stabile e profondamente orientata al valore umano.

Una professione che abbatte le barriere

Ogni giorno, nelle scuole e nei contesti educativi, ci sono studenti che affrontano ostacoli che spesso gli altri non vedono: difficoltà nella comunicazione, nell’accesso alle informazioni, nella relazione con il mondo circostante.

L’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione interviene proprio lì dove nasce il bisogno di inclusione.

Attraverso competenze specifiche legate alla Lingua dei Segni Italiana (LIS), al Braille, alle tecniche educative e ai processi comunicativi, questa figura professionale supporta gli studenti nel loro percorso di crescita personale e scolastica, favorendo partecipazione, autonomia e integrazione.

Non si tratta semplicemente di “assistere”, ma di creare le condizioni affinché ogni persona possa esprimere pienamente le proprie potenzialità.

È una professione che richiede preparazione tecnica, sensibilità relazionale e capacità di lavorare in équipe con insegnanti, famiglie e operatori sociali. Ed è proprio per questo che oggi rappresenta una delle figure più ricercate nel settore socio-educativo.

Il settore dei servizi alla persona è in continua crescita

Negli ultimi anni, il mondo della scuola e dei servizi socio-assistenziali ha registrato un aumento significativo della domanda di operatori specializzati nell’inclusione.

Comuni, cooperative, enti formativi, istituti scolastici e strutture educative necessitano sempre più di professionisti capaci di accompagnare persone con bisogni comunicativi specifici, offrendo supporto qualificato e competenze certificate.

Questo rende il profilo Asacom una scelta professionale estremamente attuale.

Chi intraprende questo percorso non sceglie soltanto una formazione, ma entra in un ambito lavorativo in forte espansione, dove le opportunità occupazionali sono concrete e in costante crescita.

Un percorso formativo costruito per preparare veri professionisti

Il Corso Asacom del Consorzio Comes nasce con un obiettivo preciso: formare figure realmente pronte ad affrontare il lavoro sul campo.

Per questo il percorso è stato strutturato in modo completo e pratico, alternando formazione teorica, attività progettuali ed esperienza diretta.

Il programma prevede:

160 ore di lezioni frontali , fondamentali per acquisire le competenze tecniche e pedagogiche della professione;

, fondamentali per acquisire le competenze tecniche e pedagogiche della professione; 200 ore di lezioni online , per garantire flessibilità e continuità formativa;

, per garantire flessibilità e continuità formativa; 40 ore di project work , dedicate allo sviluppo di casi pratici e metodologie operative;

, dedicate allo sviluppo di casi pratici e metodologie operative; 200 ore di stage, il cuore esperienziale del percorso, durante il quale gli allievi avranno l’opportunità di confrontarsi con professionisti del settore, creare relazioni e vivere concretamente il contesto lavorativo.

Lo stage rappresenta uno degli aspetti più importanti del corso: non soltanto formazione, ma un primo ingresso reale nel mondo professionale.

Un corso autorizzato e riconosciuto

Il percorso è autorizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, elemento che conferisce ulteriore valore e affidabilità alla formazione proposta.

Questo significa scegliere un corso strutturato secondo standard precisi, orientato alla qualità didattica e alla preparazione professionale.

A chi è rivolto il corso

Il Corso Asacom è destinato a chi desidera lavorare nel sociale con competenza e professionalità, ma anche a chi cerca una professione moderna, utile e ricca di prospettive.

Per accedere è necessario:

essere maggiorenni;

possedere un diploma di maturità.

È il percorso ideale per chi sente il desiderio di trasformare la propria sensibilità verso gli altri in una professione concreta e riconosciuta.

Il momento di scegliere il proprio futuro è adesso

In un mercato del lavoro sempre più orientato alle competenze specialistiche, formarsi in un settore in crescita rappresenta una scelta strategica.

Il Corso Asacom del Consorzio Comes offre non solo una preparazione qualificata, ma la possibilità di entrare in un ambito professionale dove il lavoro ha ancora un forte valore umano.

Perché aiutare qualcuno a comunicare, a sentirsi incluso, a conquistare autonomia, significa contribuire ogni giorno a costruire una società migliore.

E oggi, più che mai, c’è bisogno di professionisti capaci di fare proprio questo.

Le iscrizioni sono già in fase avanzata e la classe è quasi al completo.

Il futuro dell’inclusione ha bisogno di nuove competenze. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare il tuo percorso.

Per maggiori informazioni

CO.ME.S. – Consorzio Mediterraneo per lo Sviluppo

Ente di formazione, progettazione, ricerca e sviluppo, certificato EUCI UNI EN ISO 9001/2015

Reggio Calabria – Via Ciccarello n. 77 – Tel. 0965.616642 – E-mail: formazione@comesitalia.it