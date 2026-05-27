Reggio Calabria, al Museo Archeologico la lezione del professor Amos Martino

Riscoprire le radici profonde della nostra civiltà attraverso un percorso formativo accessibile a chiunque voglia nutrire la propria curiosità. Con questo obiettivo è stato organizzato il corso di formazione, aperto alla cittadinanza, dal titolo “Il mondo ellenico, la culla invisibile del sapere occidentale. Scienza, Arte e Politica”. Un percorso che non si caratterizza come un semplice ciclo di lezioni accademiche, ma come un vero corso di formazione personale e culturale aperto a tutti, nato per restituire alla comunità la consapevolezza della grandezza del pensiero nato sulle nostre coste, traducendo concetti complessi in un linguaggio chiaro, appassionante e utile per comprendere il presente. Nell’ambito di questo progetto, giovedì 28 maggio alle ore 17:00, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà la lezione del professor Amos Martino, grecista e studioso del mondo ellenico, dal titolo: “Numeri, Musica e Misteri: i saperi dei Greci d’Occidente”.

L’iniziativa si propone di offrire ai partecipanti le chiavi di lettura per comprendere la straordinaria eredità dei Greci d’Occidente

L’iniziativa si propone di offrire ai partecipanti le chiavi di lettura per comprendere la straordinaria eredità dei Greci d’Occidente. In quell’epoca d’oro, scienza, arte e spiritualità non erano materie separate, ma formavano un unico grande sapere. Esiste infatti un filo invisibile ma indissolubile che unisce la precisione della matematica, l’armonia dei suoni e il fascino dei riti più antichi. Questo legame profondo era il cuore pulsante della cultura magna-greca, una sapienza che ha radici profonde proprio nel nostro territorio.

Tre sono le direttrici fondamentali su cui si snoderà il percorso didattico del prof. Martino: definire il contributo del pensiero pitagorico alla descrizione dei fenomeni musicali attraverso il linguaggio universale della matematica; illustrare i legami tra la performance musicale e i suoi effetti sull’anima anche in relazione a fenomeni religiosi e rituali; descrivere alcuni aspetti della tradizione musicale magno-greca – e reggina in particolare – attraverso le fonti superstiti. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, studenti, insegnanti e appassionati.