Reggio Calabria, al MAaRC il progetto “Musicarte” del “Righi-Boccioni-Fermi” | INFO

Si terrà presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la conferenza stampa inaugurale dell’innovativo progetto “Musicarte”, ideato dal Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” guidato dalla Dirigente Scolastica, professoressa Anna Maria Cama. Protagonisti assoluti dell’evento sono gli studenti con le loro opere: dipinti su tela e supporti vari, realizzati con passione anche dagli alunni con disabilità. Colori, sfumature e forme si fondono per celebrare la “Pace e la valorizzazione del patrimonio culturale”, temi cardine della mostra-evento.

Presso il Museo Archeologico Nazionale, diretto dall’archeologo Fabrizio Sudano, arte e istruzione si incontrano per evidenziare l’importanza dello sviluppo sostenibile, in piena coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030. L’iniziativa intende promuovere, attraverso il linguaggio universale della pittura, valori come la benevolenza tra i popoli, fondamento essenziale per una pace duratura.

Dal 5 al 7 maggio, l’esposizione sarà aperta a tutti coloro che vorranno lasciarsi trasportare dalla creatività degli studenti. Come affermato dalla Dirigente Cama, il percorso mira a “garantire un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa, promuovendo opportunità di apprendimento per tutti”, così come previsto dall’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030.

Si tratta di una mostra pedagogica e di un percorso creativo nato dalla sensibilità degli alunni, capaci di fondere in un unicum emozioni e tecnica. “Attraverso Musicarte – ha ribadito la Dirigente – l’Istituto promuove la cultura come strumento di coesione sociale. Far emergere la bellezza significa guardare con ottimismo a un futuro che appartiene a tutti e a cui tutti hanno diritto”.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla referente del progetto, la professoressa Annagrazia Calabrò, e dal Direttore del Museo, Fabrizio Sudano, per un evento che si preannuncia come un importante momento di partecipazione collettiva.

Un evento che gode del patrocinio del Conservatorio “F. Cilea” diretto da Francesco Romano, dell’Accademia di Belle Arti diretta da Pietro Sacchetti e che vedrà illustri ospiti come l’artista Domenico Monteforte, padrino dell’evento, Daniela Rossi, delegata scuola-università del Lions distretto 108 Ib2 e molti altri.

Il programma delle giornate

​5 maggio | ore 9,30

​Conferenza di inaugurazione

Introduce e modera:

​Prof.ssa Anna Maria Cama – Dirigente scolastica

​Prof.ssa Annagrazia Calabrò – Referente del progetto Musicarte

​Interventi

​Dott. Domenico Battaglia – Sindaco f. f. della Città Metropolitana

​Dott. Fabrizio Sudano – Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

​Dott. Maurizio Cannatà – Responsabile dei servizi educativi museali del MArRC

​Prof. Francesco Romano – Direttore del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria

​Prof. Pietro Sacchetti – Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

​Intervento in collegamento: Domenico Monteforte – Artista, pittore e scrittore

​Daniela Rossi – DG Distretto 108 Ib2, Delegata Scuola-Università Lions Quest per il MD Italy

​Saluti e Performance

​Saluti dei Dirigenti degli Istituti aderenti al progetto.

​Interventi delle alunne: Sharon Manuardi, Aida Sperinini.

​Giuseppe Fratto, Antonino Bova, Gabriele Aleo: Trio “Boccioni” del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

​Sequenza dei brani

​Fantasia su “Adriana Lecouvreur” (I. Nardelli)

​Intermezzo da “Adriana Lecouvreur” (F. Cilea)

​Valzer brillante da “Il Gattopardo” (G. Verdi, N. Rota)

​”Vissi d’arte” da Tosca (G. Puccini)

​Intermezzo da “Carmen” (G. Bizet)

​Tace il Labbro da “La vedova allegra” (F. Lehar)

​Contributo del Prof. Filippo Milli alla realizzazione del video con gli studenti.

​7 maggio | 9,00 / 19,30

Percorsi espositivi riservati alle scuole, alle famiglie e alla cittadinanza.