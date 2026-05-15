Reggio Calabria, al Cine Teatro Metropolitano lo spettacolo “La Battaglia d’Aspromonte”

Nell’ambito della prestigiosa rassegna “Un palco per la città”, il Cine Teatro Metropolitano DLF si prepara ad ospitare un evento culturale di eccezionale valore: “La Battaglia d’Aspromonte”. Lo spettacolo, un reading scenico multimediale, avrà luogo sabato 16 maggio alle ore 19:00. L’opera è liberamente tratta da “Aspromonte – Poema del Quattrocento”, volume che nasce dalla cura scientifica e letteraria della Prof.ssa Carmelina Sicari. Nato da un’idea originale del performer e didatta Dario Zema, lo spettacolo si avvale del testo e della regia di Francesco Sgrò, che trasforma il poema epico in un’esperienza immersiva totale, capace di coniugare la parola recitata con suggestioni visive e sonore.

La trama è incentrata su alcuni episodi della “Chanson D’Aspremont”

La trama è incentrata su alcuni episodi della “Chanson D’Aspremont”, poema di autore anonimo che vede come protagonisti Carlo Magno e i Paladini di Francia, e narra le vicende precedenti al ciclo dei poemi carolingi. L’impatto estetico della messinscena è garantito dal visual concept e dalle immagini di scena curate da Dario Zema, mentre la tessitura sonora è affidata alle musiche originali di Andrea Francesco Calabrese. Sul palco, il cast darà voce e corpo alle vicende aspromontane: si alterneranno le interpretazioni di Andrea Francesco Calabrese, Adriana Cuzzocrea, Annalisa Locatelli, Francesco Sgrò e Dario Zema. L’introduzione della serata sarà curata da Annalisa Locatelli. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire le radici letterarie del territorio reggino attraverso un linguaggio contemporaneo e tecnologico, in una cornice di grande prestigio.