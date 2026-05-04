Reggio Calabria, al Castello Aragonese il concerto “Un castello per la mamma” | INFO

In occasione della Festa della Mamma, venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18.15, il Castello Aragonese di Reggio Calabria ospiterà un concerto speciale, con la partecipazione di due rinomati cori locali: il Piccolo Coro di Voci Bianche Note Celesti e la Corale Polifonica Mater Dei. Dopo la sua recente partecipazione alla messa in scena delle opere liriche Pagliacci e Tosca presso il Teatro Cilea, organizzate da Catona Teatro e Polis Cultura, il Piccolo Coro di Voci Bianche Note Celesti si esibirà in un altro imperdibile evento, stavolta nella splendida cornice della sala al terzo livello del Castello Aragonese. Un luogo caro ai reggini, che per l’occasione diventerà il cuore pulsante di una festa in musica, dedicata alle mamme.

Il concerto sarà un’occasione speciale per unire diverse generazioni, con un programma musicale che spazierà dai canti tradizionali per l’infanzia ai classici dello Zecchino d’Oro, passando per brani contemporanei e musica popolare italiana. Un repertorio variegato, pensato per regalare un pomeriggio di allegria e condivisione.

L’Associazione Musicale Corale Polifonica Mater Dei continua così il suo impegno nel promuovere il canto corale sul territorio, proponendo eventi musicali e culturali che coinvolgono tutte le fasce di età, dai bambini agli adulti.

L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento dei posti, un’opportunità da non perdere per vivere una giornata di musica in un luogo unico.