Reggio Calabria, aggressione a dirigente scolastica: “solidarietà e vicinanza”

“Esprimiamo la nostra profonda solidarietà e vicinanza nei confronti della Prof.ssa Adriana Labate, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Galluppi- Collodi- Bevacqua – Alvaro – G. Scopelliti, vittima quest’oggi di una aggressione ad opera di un alunno di origine eritrea frequentante la classe seconda media per futili motivazioni”. E’ quanto afferma l’avv. Pasquale Imbalzano, già consigliere comunale.

“La vicenda non scalfisce minimamente l’opera di coesione e integrazione sociale posta in essere con azione risalente e costante nel tempo dalla Dirigenza dell’Istituto, peraltro culminata nei giorni scorsi con la promozione e la realizzazione di un importante convegno interreligioso, nel corso del quale sono stati coinvolti i ministri di culto di diverse confessioni , tra le quali si rammentano i rappresentanti della Chiesa Ortodossa, della Chiesa Ortodossa Rumana, della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, della religione musulmana e con la partecipazione finanche del rappresentante della Chiesa Buddista proveniente da Siracusa ”, continua Pasquale Imbalzano.

“Ciò a riprova della circostanza che l’opera di integrazione e coesione non potrà essere mitigata da violenti fatti certamente isolati e che l’azione di costruzione del dialogo interreligioso consentirà di far germogliare nuovi odierni legami nel contesto di una realtà scolastica sempre più multiculturale e cosmopolita, dimostrando come l’azione sociale promossa dalla prof.ssa Labate, peraltro dirigente politica di Forza Italia, è rivolta alla realizzazione di opere concrete tese a favorire il dialogo tra popoli anche attraverso gli scambi religiosi, rifuggendo da tentativi vani di eventi orientati ad essere inutili passerelle. Per questo, nell’esprimere solidarietà e vicinanza nuovamente alla Dirigente scolastica, la invitiamo a non demordere e di perseverare nell’azione meritoria di costruzione di dialogo tra popoli, fin qui condotta brillantemente”, conclude Pasquale Imbalzano.