Reggio Calabria accende i motori, alla Pineta Zerrbi arriva il primo Motoraduno Interregionale

Due giorni all’insegna della passione per le moto, del turismo e della valorizzazione del territorio. Il 6 e 7 giugno 2026 Reggio Calabria ospiterà il primo “Motoraduno Interregionale – Città di Reggio Calabria”, iniziativa promossa dal MotoClub RuoteSelvagge ASD presieduto da Diego Rosario Catalano. L’evento avrà come quartier generale l’area della Pineta Zerbi, del Museo dello Strumento Musicale e di via Giunchi, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in un punto d’incontro per motociclisti provenienti da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe. Il motoraduno nasce con un obiettivo preciso: unire la passione per le due ruote alla promozione culturale e turistica del territorio reggino. Non soltanto moto e itinerari panoramici, dunque, ma anche un’occasione concreta per raccontare le eccellenze storiche e artistiche della città dello Stretto, dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria al Duomo di Reggio Calabria, fino al Castello Aragonese.

Gli organizzatori puntano a fare della manifestazione un appuntamento stabile nel calendario degli eventi calabresi

Gli organizzatori puntano a fare della manifestazione un appuntamento stabile nel calendario degli eventi calabresi, capace di attrarre visitatori e generare un importante indotto economico per strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali convenzionate. Il programma prevede infatti tour guidati, momenti di intrattenimento e iniziative sociali nell’area espositiva allestita in via Giunchi. Sostenere il motoraduno significa portare avanti un progetto che promuove aggregazione, turismo sostenibile e responsabilità sociale, offrendo al tempo stesso visibilità presso un pubblico ampio ed eterogeneo.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale. Gli organizzatori assicurano il pieno rispetto del Codice della Strada, specificando che non si tratterà di una competizione sportiva ma di un raduno turistico con andature controllate. Prevista inoltre la presenza costante di ambulanza e personale qualificato BLSD, oltre a iniziative di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente urbano e naturale e sulla corretta gestione dei rifiuti. Il primo Motoraduno Interregionale di Reggio Calabria si candida così a diventare non solo una festa per gli appassionati delle due ruote, ma anche un’occasione di promozione del territorio e di rilancio turistico per l’intera area metropolitana.