Reggio Calabria, a Rosalì la Fiaccolata Mariana in onore della Madonna di Fatima

Un momento di fede, preghiera e comunione nel segno della devozione mariana. Si svolgerà lunedì 12 maggio alle ore 21, nella comunità di Rosali, la Fiaccolata Mariana promossa dall’Associazione Amici di Fatima, insieme al suo assistente spirituale Don Lory Costarella e alla partecipazione della comunità parrocchiale. L’iniziativa, dedicata alla Madonna di Fatima, vedrà i fedeli percorrere in preghiera le vie della comunità accompagnati dalla luce delle fiaccole, simbolo della fede che illumina il cammino dei cristiani. Un appuntamento particolarmente sentito che richiama ogni anno tanti devoti desiderosi di affidare alla Vergine Maria le proprie intenzioni di preghiera, le famiglie e il dono della pace.

La serata sarà animata da canti mariani, momenti di riflessione e preghiera comunitaria, nel ricordo del messaggio affidato dalla Madonna ai tre pastorelli di Fatima, un invito alla conversione, alla pace e alla fiducia in Dio. Tra le parole più significative rivolte dalla Vergine ai piccoli veggenti riecheggerà il suo invito: “Non abbiate paura. Non vi farò del male.” Un messaggio semplice e profondo che ancora oggi continua a parlare al cuore dei fedeli, richiamando tutti alla speranza e alla forza della preghiera. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a questo intenso momento di spiritualità mariana.