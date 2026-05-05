Reggio Calabria, 7 studenti raggiungono le finali delle Olimpiadi Junior di Matematica: una di loro rappresenterà la scuola a Milano | NOME

Con grande gioia, l’Istituto Paritario San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria comunica ufficialmente il successo dei ragazzi delle classi IV e V primaria alle Olimpiadi Junior di Matematica. “Con grande soddisfazione e impegno da parte dei nostri alunni, 7 ragazzi/e hanno raggiunto il massimo e 7 ragazzi/e sempre di entrambe le classi hanno raggiunto un buon risultato”, si legge nella comunicazione ufficiale dell’istituto. Tra i premiati, una studentessa della scuola, Scuncia Cherie, è stata selezionata per partecipare alla finale delle Olimpiadi Junior di Matematica, che si terrà il 23 maggio 2026 all’Università Bicocca di Milano. Il giorno della finale coincide simbolicamente con la festività di S. Giovanna Antida, come sottolineato dall’istituto.

“Facciamo le nostre congratulazioni a tutti i giocatori e giocatrici. Grazie a chi ha creduto e accompagnato gli alunni in questa avventura, il Coordinatore didattico Franco Barillà, il Gestore Sr M. Silvia, Sr Angela Perillo e la docente Sr Angela Vado“, concludono dalla scuola, esprimendo riconoscenza per il supporto ricevuto da tutto il corpo docente. Un successo che dimostra l’impegno e la preparazione degli studenti, ma anche il valore del lavoro di squadra e del sostegno continuo offerto dagli educatori.