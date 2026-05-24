Reggio Calabria, 3 alunni del “T. Campanella” alla finale Nazionale dei Giochi Matematici della Bocconi | NOMI

“Anche la Scuola Primaria del Convitto “Tommaso Campanella” avrà la sua rappresentanza alla Finale Nazionale dei Campionati Junior dei Giochi Matematici, per le categorie CE4 e CE5, che si disputerà presso l’Università Bicocca di Milano, sabato 23 maggio c.a. Gli allievi del nostro Istituto, hanno partecipato alla decima edizione dei Giochi matematici, per le classi quarte e quinte, organizzata da Mateinitaly (con la collaborazione del Centro Pristem dell’Università Bocconi e del Centro “Matematica” dell’Università degli Studi di Milano)”. È quanto si legge in una nota stampa del Convitto “Tommaso Campanella”

“La gara si è svolta, il venticinque marzo u.s. e i discenti sono stati invitati a sfidarsi, non con classici esercizi, ma con domande la cui risposta si può trovare usando fantasia e competenza. Sul podio, per la categoria CE4, Falcomatà Carla (4^C) e Zema Christian (4^C); per la categoria CE5, Cuzzola Antonio (5^C). I finalisti, accompagnati dai rispettivi genitori, si appresteranno a vivere una straordinaria esperienza che resterà indelebile nel loro cuore e nella loro mente che, attraverso i giochi matematici, si è appassionata a quella disciplina che regola l’Universo. A loro…il nostro in bocca al lupo!“, conclude il “T. Campanella”.