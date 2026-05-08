“Reggio 2030”, Azione torna sullo Stretto con un evento: protagonista il Senatore Marco Lombardo

Si terrà lunedì 18 maggio 2026, alle ore 17:00, presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, in Via Vittorio Veneto, 66, la conferenza territoriale promossa da Azione dal titolo “Reggio 2030: comunità, sviluppo e inclusione”. L’iniziativa nasce come momento di confronto dedicato al futuro della città, mettendo al centro idee, competenze e impegno per una Reggio Calabria più forte, inclusiva e protagonista. Il dibattito sarà orientato ai temi dello sviluppo del territorio, della partecipazione civica e della costruzione di nuove prospettive per la comunità locale.

Ospite d’onore dell’incontro sarà l’On. Marco Lombardo, senatore di Azione nato a Locri. La conferenza affronterà diversi ambiti tematici di interesse per il territorio, tra cui donne, giovani e sport, istruzione, impresa e lavoro, sanità, arte, turismo e spettacolo, politiche internazionali, politiche sociali, comunità straniera, ambiente, territorio e trasporti. Alla conferenza saranno presenti anche Francesco De Nisi, segretario regionale Calabria, Gianluca Califano, commissario provinciale di Reggio Calabria, Domenico Pirrotta, presidente provinciale di Reggio Calabria, e Marisa Galati, segretaria provinciale di Vibo Valentia.