“Reggio 2030”, Azione scende in campo in città con il Senatore reggino Marco Lombardo: il programma dell’evento

L’appuntamento è in programma lunedì 18 maggio 2026 alle 17 all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria. Saluti finali affidati all’onorevole Marco Lombardo

evento azione reggio 2030

Si terrà lunedì 18 maggio 2026, alle ore 17:00, all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, la conferenza territoriale “Reggio 2030: comunità, sviluppo e inclusione”. L’iniziativa si propone come un momento di confronto sui temi centrali per il futuro del territorio, con particolare attenzione a sviluppo, inclusione sociale, partecipazione delle comunità e valorizzazione dei settori strategici in vista delle sfide dei prossimi anni. Ad aprire i lavori saranno i saluti iniziali di Francesco De Nisi, segretario regionale Calabria, Domenico Pirrotta, presidente provinciale Reggio Calabria, Marisa Galati, segretaria provinciale Vibo Valentia, e Gianluca Califano, commissario provinciale Reggio Calabria.

Il programma prevede numerosi interventi tematici dedicati ad ambiti diversi della vita sociale, economica e istituzionale del territorio. Per il Movimento femminile interverrà Leandra Stillitano, mentre per i Giovani è previsto l’intervento di Domenico Falco. Spazio anche ai temi dell’istruzione, con Angelina Stillitano, e della formazione, con Lucia Minniti. Tra gli argomenti al centro della conferenza anche la sanità, affidata ad Andrea Malara, e il welfare e le politiche sociali, con l’intervento di Maria Pia Guarna. Di ambiente, territorio e trasporti parlerà Vincenzo Placido, mentre i diritti sociali saranno affrontati da Raffaella Romeo.

Il confronto proseguirà con gli interventi su politiche internazionali, a cura di Antonio Culari, prevenzione e nutrizione, con Maria Tomasello, e commercio e turismo, affidato a Francesco Spanò. Particolare attenzione sarà riservata anche alle comunità straniere, con gli interventi di Naima Douraibi, Elvira Leta, Moussa Cissokho e Viktoriia Starukh, a conferma del rilievo attribuito al tema dell’inclusione e della partecipazione delle diverse realtà presenti sul territorio. I saluti finali saranno affidati all’onorevole Marco Lombardo.

La conferenza “Reggio 2030: comunità, sviluppo e inclusione” si inserisce dunque in un percorso di riflessione sulle prospettive della città e dell’area reggina, con l’obiettivo di mettere al centro una visione capace di coniugare crescita, coesione sociale e valorizzazione delle competenze territoriali.

evento azione reggio 2030

Leggi altri articoli di Reggio Calabria